Guido Süller reapareció en los medios y habló sobre el papa Robert Prevost, quien eligió el nombre León XIV y se convirtió en el sucesor de Francisco, con un enojado descargo. Las palabras del mediático por recientes declaraciones del Sumo Pontífice que lo pusieron contra las cuerdas.

Fue en diálogo con el programa de stream de La Criti que Guido Süller disparó contra el Papa León XIV con una crítica feroz: “No me gustó lo que dijo el nuevo papa. Estamos revalorizando a nuestro querido Papa Francisco que se nos fue que me gustaba más. Vamos a darle tiempo. No me gusta que diga que hay dos géneros, hombre y mujer”.

“Biológicamente es verdad, nacés hombre o mujer, pero después, que cada uno se sienta como quiera. Si hay chicas que se sienten chicos y hay chicos que se sienten chicas, hay que respetarlo porque no le hace mal a nadie”, sumó Guido Süller. Lo cierto es que lo que se asigna al nacer es el sexo y no el género.

El hermano de Silvia Süller hizo referencia a declaraciones de Robert Prevost del 2012, cuando aseguró que la ideología de género le resultaba “confusa” porque “pretende crear géneros que no existen” y calificó la homosexualidad como “un estilo de vida”. Por otro lado, hace menos de una semana, el pontífice sostuvo que las familias están “fundadas sobre la unión estable entre el hombre y la mujer". Esta fue la única declaración del papa sobre el tema desde su asunción como representante de la Iglesia Católica a pesar de que es un tema de mucho interés en el mundo dados los avances sociales y la postura del Papa Francisco, quien fue de avanzada en materia de género durante su mandato y cuestionó algunas posturas retrógradas de la histórica institución.

Cuáles son los nombres de Papas más usados

Los nombres que más han usado los papas desde Pedro han sido: Juan (23), Gregorio (16), Benedicto (16), Clemente (14), León (13), Inocencio (13), Pío (12), Esteban (9), Urbano (8), Alejandro (8), Adrián-Adriano (6), Paulo-Pablo (6), Sixto (5), Martín (5), Nicolás (5), Celestino (5), Anastasio (4) y Honorio (4). El papa antecesor a León XIV, Francisco (el papa Jorge Mario Bergoglio) fue el primero en elegir el nombre del hombre de la pobreza y la paz, que ama la naturaleza y los animales, San Francisco de Asís.

Francisco, que fue el jefe de la Iglesia Católica durante 12 años, falleció a las 7:35 de la mañana del lunes 21 de abril, a causa de un derrame cerebral. El Sumo Pontífice había estado internado por culpa de una neumonía durante febrero, pero pudo asistir a la ceremonia de Pascua un día antes de su muerte. Sus restos reposarán en la Basílica Santa María la Mayor, de Roma.