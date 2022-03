Grave derrape de Amalia Granata: "Si mi hija fuera violada..."

La diputada provincial Amalia Granata mantuvo un picante cruce con la periodista Romina Manguel sobre los bebés que son fruto de las relaciones no consentidas.

Amalia Granata volvió a encender una polémica tras proclamarse en torno a los bebés que son fruto de relaciones no consentidas. En un picante intercambio con la periodista Romina Manguel, la diputada provincial lanzó una funesta declaración sobre el hipotético caso de que su hija sufriera una violación.

"Yo no puedo discriminar a una vida si es fruto de una relación consentida o no. La vida es una vida igual. Una violación me parece que es un horror. Tengo una hija de 14 años y estoy en una etapa que no duermo porque empezó con las salidas y la paso mal desde que empezó con la adolescencia", precisó Granata en diálogo con Manguel (FM Millenium).

Siguiendo con su polémico argumento, la mediática provida sostuvo: "¿Vos creés que yo no pienso que a mi hija le pueda pasar algo así? Trataría de buscar todas las herramientas psicológicas de contención y ese hijo lo tendría. La acompañaría en ese proceso horroroso desde el amor de madre y con las herramientas necesarias para llevar ese proceso".

Pero el momento más tenso de la entrevista fue cuando Granata aventuró cómo reaccionaría ante el supuesto caso de que abusaran de su hija: "Sí, si mi hija fuera violada, al bebé lo criaría yo... qué querés que te diga". Más tarde, Manguel abrió el programa Opinión pública (El Nueve) con una reflexión sobre los dichos de Granata en su programa y precisó: "No me gusta lo que dice Granata pero tiene derecho a decirlo y si en todo caso incurre en algún tipo de delito se le hará la denuncia correspondiente".

Fuerte denuncia de Jacobo Winograd contra Amalia Granata: "Lo digo acá"

Jacobo Winograd volvió a generar polémica en la televisión argentina tras revelar una intimidad sobre Amalia Granata. En diálogo con LAM, el mediático decicó unas palabras sobre el pasado de la diputada con Robbie Williams, cantante con el que se la relacionó en el año 2003.

"Amalia Granata no se acostó con Robbie Williams. Eso era para llegar y lo digo acá, al aire, en este programa", sentenció Jacobo Winograd, quien recordó: Yo le alquilaba los autos a Robbie, y no era Four Season aún. Amalia venía de Rosario con un bolsito, Robbie cantaba con Tinelli, el Bala era muy amigo de ella, muy. Yo estaba ahí con los choferes para ver la rutina del artista cuál era”.

A su vez, Jacobo Winograd se refirió de forma insólita hacia la hija de Amalia Granata y continuó hablando sobre la supuesta relación con Robbie Williams: "En ese momento le dije, tu hija Uma va a estar contenta porque vos no estuviste con Robbie Williams. No se acostó con él. Robbie lo hizo en joda. No me importa que no me crean, y que su niña no se enoje conmigo. Ella quería llegar, se sentó en el living. Fue como el bóxer de Wanda Nara y Maradona, que no fue verdad. No se acostó”.