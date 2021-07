Graciela Alfano destrozó a Marcelo Tinelli y ShowMatch: "Me hicieron mierda en el dolor"

Graciela Alfano habló de su vida, sus amores, su salud mental y su relación actual con Matías Alé: "El dolor está intacto".

Después de los dichos de Matías Alé en El club de las divorciadas, Graciela Alfano fue entrevistada por El Pollo Álvarez y Sandra Borghi en Nosotros a la mañana. Allí, blanqueó que necesitó tratamiento psiquiátrico durante y posterior a la separación. Además, destrozó a Marcelo Tinelli y a la producción de ShowMatch por aprovecharse de su dolor para sumar rating.

Alfano sostuvo que, de alguna manera, el dolor persiste en el tiempo pese a que ya pasaron años de la ruptura: "La pareja se supera, todos podemos ir a un terapeuta, a reiki, a yoga, hablamos con amigos y salimos adelante. Pero el dolor que se siente va directo adentro no se va nunca. No tengo amor por Alé pero tengo intacto el dolor. Desde mi interioridad, cada tanto sale y se expresa", confesó.

La relación con Alé, de alta exposición mediática, duró nueve años y Alfano se mostró visiblemente emocionada por recordarlo: "Con Matías hubo muchísimo amor, nueve años de un gran amor. Cuando se terminó sufrí y todo desembocó en Showmatch". En ese momento, cargó las tintas contra el programa conducido por Marcelo Tinelli, del cual fue jurada. Recordó que mientras ella atravesaba su dolor llevaban a Alé con su nueva novia, Silvina Escudero, para aprovecharse de la situación y sumar un punto de rating:

"A mí me dolió mucho lo que hizo en el Bailando. Sentí que se burlaron de mí. Tenía un ardor en el pecho que pensé que tenía un infarto". Se lo dije al productor y me dijo: 'Aguantá un poco que el rating va muy bien'. Me hicieron mierda en el dolor. Todos los sábados vomitaba, tenía diarrea y vértigo", disparó.

Los dichos de Matías Alé en El club de las divorciadas

Ayer, Alé rompió en llanto en El club de las divorciadas (lunes a viernes a las 16, en El Trece), el programa conducido por Laurita Fernández. “No sé si lo sabía así como Grace lo está contando. Creo que cuando nos separamos, ninguno de los dos sabía cómo seguir", expresó el mediático. "Yo creo que si Graciela hubiera entendido en ese momento de qué se trataba mi crecimiento personal no sé si no seguiríamos hoy juntos. La amé tanto que no se merecía que nos separemos", aseguró. Quien también apareció, aunque telefónicamente, fue la mamá de Alé, ex suegra de Alfano: "Graciela es la mujer que más amó a Matías, es suprema, la que más lo quiso y más lo cuidó", dijo con firmeza.

"Verla así no me hace bien”, expresó Matías a medida que se le llenaban los ojos de lágrimas. “Verla así tan vulnerable, me dan ganas de abrazarla como si fuera una niña. Me dan ganas de decirle ‘Perdón si algo salió mal’”, confesó abatido al tiempo que sus compañeras Adriana Salgueiro y Luisa Albinoni se levantaron de su lugar para darle consuelo. "Nos merecemos un café, me da ganas de escucharla a ella. Y hoy nuestra realidad es diferente pero el amor sigue intacto", concluyó Alé.