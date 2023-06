Gloria Carrá y una revelación que dejó a todos mudos: "Hace doce años"

La actriz que actualmente forma parte del elenco de ATAV 2 hizo una declaración que nadie se veía venir y causó sorpresa por la firmeza de sus palabras.

Gloria Carrá, de larga trayectoria en cine, teatro y televisión, integra actualmente el elenco de ATAV 2: Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la única ficción argentina en señal abierta (El Trece). En una entrevista por el impacto de la tira diaria en las plataformas, la actriz lanzó una revelación que dejó sin palabras al conductor y el panel que la convocó.

En diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez), Gloria Carrá habló de la falta de propuestas convocantes en la televisión abierta y comentó: “Hace doce años que no miro tele, no hay nada interesante. Uso la tele para mirar on demand. A mí la televisión me dejó de interesar, aunque eso no significa que no haya buenos productos”.

A su vez, la actriz hizo una crítica al sistema de medición de audiencia en Argentina y se mostró decepcionada por el presente de la ficción nacional. "No entiendo cómo se siguen analizando los programas por el rating cuando ya no se mira televisión de la misma manera. Y lamento que no haya casi ninguna ficción en la televisión. La poca gente que miraba televisión está enojada porque la ficción arranca demasiado tarde. Hoy (ATAV) es el primer puesto en Flow y eso no se lo tiene en cuenta”, aseguró.

En esa misma línea, Gloria apuntó que el impacto de ATAV 2 lo siente en la calle y en las reacciones de quienes le hacen comentarios sobre su trabajo. “La novela la ven mucho porque en la calle la gente me para y me felicita todo el tiempo, me hablan por el personaje de Sara o por la tira. Se puso mucho para tener un buen producto y la historia refleja nuestra historia nacional, por eso es bueno que se vea. Además, está hecha con mucha libertad”, cerró, en defensa de la tira diaria de Pol-ka, hoy la única en emitirse en televisión abierta.

Gloria Carrá confesó que se comunicó con su padre fallecido en el juego de la copa

Gloria Carrá reveló las extrañas experiencias paranormales que vivió cuando era pequeña y jugaba con sus amigos al juego de la copa, el cual consiste en apoyar el dedo meñique sobre un tablero con letras para que los espíritus envíen mensajes. La actriz estuvo como invitada en LPA (América TV), el programa conducido por Flor Peña, y fue desafiada a "La ruleta de las anécdotas". Inmediatamente, a Carrá se le vinieron a la mente los terroríficos momentos que vivió en su infancia, cuando estuvo en contacto con espíritus.

“Cuando era chica hacía mucho el juego de la copa. Nosotros no teníamos Ouija, lo hacíamos en Lanús, con la cartulina y la copa. A mí siempre siempre me salía, esa copa se movía a lo loco", rememoró la madre de Ángela Torres. "Y la primera vez que lo hice con mis amigos salió: 'Quiero hablar con mi amada hija’. Yo solté y les dije a mis amigos: ‘No me jodan’, y me fui medio enojada”, sumó Gloria.

Y luego recordó que un tiempo atrás, cuando era "muy chiquita", llegó a la casa de una de sus primas y al verla entrar por la puerta, todas salieron corriendo y gritando sin explicación. "Años después mi primo me cuenta que estaban hablando con mi papá, que murió cuando yo era muy chiquita, y que le puso: ‘Quiero hablar con mi amada hija’. Cuando me vieron a mí, todas salieron rajando del cagazo”, agregó la actriz.

Cuando Flor Peña le preguntó si nunca más había intentado comunicarse con su padre, Carrá respondió: "Es que después seguía viniendo, pero no sé qué me quiso decir. Hace mucho que no lo hago, no lo hice más”. Peña confesó que ella también jugaba al juego de la copa cuando era chica y que hasta el día de hoy cree mucho en lo paranormal. "Para mí, los espíritus son gente que está conviviendo con uno en otra dimensión", concluyó la conductora.