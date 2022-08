Giro en la causa por la muerte de El Noba: la decisión de la Justicia sobre el conductor del auto

Se esclareció lo acontecido en el accidente vial que llevó a la muerte a El Noba. La Justicia tomó una decisión sobre el hombre que condecía el Peugeot 406 contra el que la moto del músico colisionó.

La causa por el accidente fatal que tuvo el cantante "El Noba" fue archivada por la fiscalía descentralizada número siete de Florencia Varela, después de que se comprobara que el artista fue el culpable de ese siniestro. Nelson Fernández Cáceres es el nombre del conductor del Peugeot 408 contra el que colisionó la moto de Lautaro Coronel (nombre real del cumbiero) y se descartó cualquier responsabilidad de su parte en el choque.

La velocidad a la que viajaba el intérprete de Tamo Chelo fue mayor a 50km por hora, por lo que el choque contra el lateral izquierdo del auto resultó letal para el artista. El Noba estuvo hospitalizado durante diez días tras su accidente hasta que falleció por las graves afecciones de la colisión en su organismo.

"Luego de realizar la evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quien permaneció internado la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución desde 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor", rezó el comunicado oficial hecho por la institución médica en la que estuvo internado.

El desgarrador descargo de la madre de "El Noba" tras su deceso

"Siempre fui muy sobreprotectora con mis hijos, pero además él era mi único varón. En todo lo que quería hacer él, yo lo seguía. Por eso a veces me peleaba con el papá, que le decía que tenía que trabajar", comenzó su descargo Vanesa, en diálogo con Verónica Lozano en su ciclo de Telefe. Y agregó: "Pero él decía que quería triunfar para que nosotros no trabajemos más. Yo le festejaba todo, siempre defendí el vínculo de madre-hijo y lo voy a seguir defendiendo. Él era muy 'mamero'".

La mamá del músico contó que estuvo junto a su hijo hasta el momento en que dejó de respirar: "El médico me decía que no, pero yo lo sentía. Caí el domingo, después de todo lo que pasé, de su despedida con toda la gente. Pero los domingos él siempre venía de gira o de algún baile, y me decía ´mamá, ´¿qué vamos a comer?´, y ese día fue lo pero que pasé. Encima me senté en casa y de la ventana del comedor se ven sus cosas".

"Al cementerio fui dos veces, pero me tuve que venir porque la gente no me dejaba quedarme sola", contó Vanesa sobre el acompañamiento de la gente a "El Noba" tras su partida.