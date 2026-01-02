Gianinna Maradona se mostró con su nueva pareja: quién es y de qué trabaja

Gianinna Maradona blanqueó su nueva relación.

Después de un año atravesado por cambios personales y exposiciones inevitables, Gianinna Maradona decidió comenzar el 2026 apostando nuevamente al amor. Lejos del hermetismo que suele rodear su vida privada, la hija de Diego Maradona eligió las redes sociales para confirmar su nueva relación y dejar atrás los rumores.

La confirmación llegó en plena celebración de Año Nuevo, cuando Gianinna compartió en su cuenta de Instagram una imagen abrazada a un hombre, en una postal íntima y cargada de romanticismo. Aunque en un primer momento la identidad de su acompañante generó misterio, la propia empresaria terminó despejando dudas al etiquetarlo en la publicación.

¿Quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona?

El hombre en cuestión es Guido Sergi, un empresario. Junto a la foto, Gianinna escribió una frase que no dejó lugar a interpretaciones: “Cambiaste mi año y así, mi vida. Hola mi amor”, musicalizando el momento con Lo más lindo, de Pity Fernández. Del otro lado, él no tardó en responder y reposteó la imagen con un escueto pero significativo mensaje: “La luna”.

La foto de Gianinna Maradona con su novio.

Si bien la pareja recién ahora decidió blanquear el vínculo, el romance no surgió de un día para el otro. Días antes, Carolina Molinari había anticipado la información en Puro Show (El Trece), donde reveló que Gianinna estaba saliendo con un hombre con quien ya había tenido un acercamiento en el pasado. “Hace mucho tiempo estuvieron juntos de manera informal, pero ahora están realmente en pareja”, contó la panelista.

¿De qué trabaja el nuevo novio de Gianinna Maradona?

Según detallaron en el programa, Guido Sergi tiene 40 años, es dueño de una imprenta familiar, está separado desde hace varios años y es padre de dos hijas pequeñas. En su juventud intentó seguir el camino del fútbol en divisiones inferiores, aunque finalmente se volcó de lleno al mundo empresarial.

Incluso antes del anuncio oficial, el empresario ya había acompañado a Gianinna en eventos importantes. Molinari reveló que estuvo presente en el homenaje a Diego Maradona organizado por Olga, aunque prefirió mantenerse en un segundo plano para no atraer miradas ni alimentar especulaciones.

Con este gesto público, Gianinna Maradona deja atrás su fallida relación con Daniel Osvaldo y abre una nueva etapa sentimental, esta vez con un perfil más bajo pero sin esconder la felicidad. Una foto, pocas palabras y una confirmación que rápidamente se convirtió en noticia.