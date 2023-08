Gastón Trezeguet le declaró su amor a Milei con un fogoso tuit: "Chupar p..."

El recordado exparticipante de Gran Hermano se peleó con Ángel de Brito y blanqueó su apoyo a Javier Milei con una picante declaración.

A menos de 48 horas para las PASO en Argentina, el mediático exparticipante de Gran Hermano Gastón Trezeguet blanqueó su apoyo a Javier Milei luego de cruzarse con Ángel de Brito en un picante ida y vuelta tuitero. La impensada declaración de Trezeguet que propició una ola de reacciones y críticas de sus seguidores.

El cruce empezó con De Brito reaccionando al comentario de un tuitero que lo acusó de hacer campaña para Javier Milei, cosa que molestó al conductor de LAM (América TV) -que tomó la opinión como una difamación- y lo llevó a declarar: "No lo voto, y no hago campaña por ninguno. No me interesa vivir de la política".

Quién se sintió interpelado por el comentario del internauta que criticó a Ángel de Brito fue el mediático Gastón Trezeguet, quien citó el comentario del periodista y escribió encima una declaración confesa de amor hacia el candidato del partido de derecha La libertad avanza: "Yo si lo voto y si hago campaña para no votar a los mismos. Y que no les hagan creer que no tiene gente y todo ese bla, bla que quieren imponer para que no lo voten. Vayan voten y no a los mismos por favor. Gracias".

La furia de los seguidores de Gastón Trezeguet contra Milei

De forma inmediata la red social se revolucionó y cientos de seguidores de Trezeguet ubicaron al mediático por sus dichos marcándole sus contradicciones. "Gastón, Milei odia a los putos y nos quiere ver muertos. Por favor, dos dedos de frente hermano. Pensá un poco en vez de tuitear boludeces", "Milei y su agrupación odia a los gays y lesbianas, está en contra del aborto legal, en contra de la ESI. Como progre gay resultaste bastante conservador" y "Larga la fafafa por favor" fueron algunos de los comentarios de tuiteros que se mostraron atónitos ante la ignorancia del exparticipante de Gran Hermano respecto al trato del espacio de Milei a las personas de la comunidad LGBTIQ+.

Indignado por la reacción que generó su tuit de apoyo acérrimo a Milei, Trezeguet subió la apuesta y le contestó a un tuitero que le escribió 'Que boludo que sos gaston. A la comunidad gay la derecha no es buena': "Nadie te va a sacar tu derecho a chupar pija tranquilo , que esta vez hay cosas más importantes por las que votar". Por el momento, no se volvió a pronunciar al respecto, atacando a quienes le señalaron contradicciones en su discurso.