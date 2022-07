Gastón Pauls confesó qué sentía al consumir drogas: "Caía de un pozo"

Gastón Pauls contó en La Cruda, el podcast de Migue Granados, algunas de las situaciones riesgosas en las que estuvo por consumir cocaína.

Gastón Pauls pasó por La Cruda, el podcast de Migue Granados, y reveló qué sentía al consumir drogas. "Era algo como entrar a un portal", explicó el actor en el programa de Spotify que conduce Granados y que estuvo dedicado especialmente a las adicciones.

En las últimas semanas Migue Granados estrenó la segunda temporada de La Cruda, el podcast en el que entrevista a distintas personalidades con su característico humor sobre los temas más variados. Uno de los invitados para esta edición fue Gastón Pauls en un capítulo que estuvo dedicado a la cocaína, una adicción que el actor sufrió y de lo que suele hablar para que otras personas no caigan en ella en lo posible.

El protagonista de Nueve Reinas comenzó contando que probó la marihuana a los 15 años porque estaba en una situación en la que sentía que quedaría mal si no se sumaba a "ese equipo de gente cool". "Cuando descubrí el porro, descubrí la risa", agregó de aquellas primeras veces y lo sorprendió porque reveló que le solía costar mucho reírse.

"Incluso manejé fumado a los 18 años, cuando me la quise poner con el Monumento a los españoles y tenía teorías que tenían que ver con la doble vida, para mi era algo como entrar a un portal", agregó Gastón Pauls en su charla con Granados. Entonces reveló que en 1989 probó cocaína, en un momento en que estaba "en pedo y loco", lo que hacía que las decisiones que tomaba en esas situaciones no fueran las mejores.

"Me puse a saltar en la Avenida Santa Fe por las franjas blancas de la línea peatonal, porque si tocaba las verdes me caía de un pozo y yo decía, no me pueden tocar los autos", siguió contando el actor sobre algunas de las situaciones peligrosas en las que se puso bajo el efecto de la cocaína. En ese sentido, Pauls fue contundente respecto a lo que piensa hoy de la droga: "A primera vista la cocaína es un ingenio espectacular, pero estoy seguro que no lo es. Por el contrario es el mismísimo infierno".

"Sentirse Supermán no es gratis, el ticket siempre llega en algún momento… Un ticket pesado y muy difícil de pagar", reflexionó Gastón Pauls durante su charla con Migue Granados en La Cruda.

Gastón Pauls sobre su propia lucha contra las adicciones

"Por un lado, están las personas que prueban una vez, o de vez en cuando, y con eso les alcanza, no generándoles mayor problema, y por otro lado tenés a los adictos, que una vez que prueban caen en la enfermedad", reflexionó Pauls en diálogo con El Destape Web en una reciente entrevista. Y agregó: "En mi caso fue desde la primera vez que probé: probé la cocaína y fui Superman durante 3 minutos. Cuando se me fue el efecto, caí en su garra. ‘Che, se me fue la fuerza’, le dije al que me había regalado la cocaína. Ahí entré en el circuito".