Fuerte revelación de Abel Pintos: "Vengo haciéndome muchas preguntas"

El famoso cantante sorprendió a sus seguidores con un llamativo mensaje en sus redes sociales.

Abel Pintos apareció en sus redes sociales con un llamativo mensaje que descolocó a sus seguidores. En su cuenta de Twitter, el famoso cantante publicó una reflexión en donde hacía referencia a las dudas que tenía sobre su vida y cómo repercutían en sus decisiones. Rápidamente miles de internautas reaccionaron a este llamativo posteo.

Como uno de los cantantes más famosos de la escena actual argentina, Abel Pintos cuenta con un amplio caudal de seguidores en sus redes sociales. Atentos a todo lo que comparte el artista, los internautas suelen interactuar bastante con él en sus perfiles públicos, por este motivo, el reflexivo mensaje del intérprete de La Llave llamó muchísimo atención y encendió las alarmas sobre algún posible anuncio.

"Hace unos días que vengo haciéndome muchas preguntas", empezó el mensaje que Abel Pintos compartió en Twitter. "Cuando las respuestas no son agradables, valoro el hecho de que todas sirven para depurar, reflexionar, analizar y decidir cómo y de qué modo trabajar en ello", continuó el cantante.

Para cerrar su posteo del que luego no dio ninguna explicación ni volvió a hablar, Abel Pintos hizo una importante reflexión: "El rencor no sirve. Ocuparse por sanar es mucho mejor". Rápidamente, el mensaje llegó miles de internautas que interactuaron con la publicación al darle "me gusta" y retweetearla. Además, otras cientos de personas también comentaron el tweet y mostraron su preocupación por el bienestar del famoso artista.

Abel Pintos se sinceró sobre una mala actitud que tuvo con su esposa

Hace cuatro años que Abel Pintos están en pareja con Mora Calabresse, sin embargo, pese a que la relación siguió su curso y contrajeron matrimonio, el cantante reveló haber tenido actitudes bastante tóxicas con su pareja. "Sentí que me enamoré en ese momento. Me enteré mucho tiempo después qué cambió en mí. Pero fue una sensación de algo, me cambió", reveló el artista en su visita a PH: Podemos Hablar.

"La conocí estando de gira en un concierto. Cuando estás de gira, conocés miles de personas y es probable que conozcas a alguien que te movilice o te gusta", continuó su relato Abel. "Ese mismo día me enteré de que ella estaba casada, así que me guardé. Después pasaron como dos años hasta que nos comunicamos de nuevo. Tuvimos idas y vueltas muchos años porque yo estaba en una etapa muy distinta a la que estoy ahora. Estaba barriletísimo. Yo le hice mucho daño, fui bastante tóxico. El tóxico en la relación fui yo", se sinceró Pintos en este marco, pero no indagó en detalles.