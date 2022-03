Fuerte descargo del Kun Agüero sobre el país: "No voy a vivir en Argentina"

El jugador de fútbol volvió a hablar de Argentina y reveló el motivo por el que no le gustaría vivir en su país natal.

Sergio "El Kun" Agüero se expresó sobre las razones por las que no le gustaría vivir en Argentina, tras sus comentarios en contra del impuesto a las riquezas. El jugador de fútbol se mostró muy reacio a la idea de volver a su país natal, aunque dejó en claro que los motivos de esa decisión no serían económicos.

"No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados", comenzó su descargo Agüero, sobre una supuesta huída de los argentinos a countries por la inseguridad.

El futbolista continuó en alusión a la intranquilidad que cree que sentiría si viviera en el país, en relación con la integridad de su hijo. "Claramente me fui. Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste cómo son los pendejos: 'a mí me chupa un huevo, ando en bici, ando en moto'. Cuando te pasa algo, la que sufre es la familia que está con los huevos en la garganta", soltó la expareja de Gianinna Maradona, en diálogo con Gonzalo Banzas en una transmisión de Twitch. De esa manera, Agüero demostró una vez más cuán poco traccionan sus orígenes en su vida actual.

El duro relato del "Kun" Agüero sobre su salud

"Cada vez que me cruzo de brazos, me duele el chip este que tengo. Salió en todos lados porque dije que era Ironman, que igual quedó gracioso. Me llamó el cardiólogo y me dijo 'Che vi esto, jaja. Estuviste muy bien' y yo dije, pensé que me iba a cagar a pedos", comenzó Agüero de manera jocosa, sobre la intervención a laque se sometió tras problema cardíaco. "El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogo. Que loco todo esto eh. Yo estoy pensando ¿Podré por lo menos correr un pique?", sumó sobre las limitaciones que le significa su afección.

Agüero siguió con su relato sobre cómo vive la actividad física en la actualidad y aseguró sentir temor. "Tengo miedo, corro y siento que se me están por salir los ojos. También igual es porque llevo bastante sin correr. Pero, siento el corazón que va al palo y ya no quiero ni correr", soltó el futbolista.