Fuerte denuncia contra Cinthia Fernández por discriminación: “Me afectó mucho”

Una actitud de la bailarina fue deschavada por una celebridad de redes sociales. Cinthia Fernández fue denunciada por comentarios discriminatorios en TV.

Cinthia Fernández volvió a ser el centro de las críticas, tras algunas declaraciones donde la influencer Mar Tarrés la acusó de haber tenido actitudes gordofóbicas. En su descargo, la celebridad de redes aseguró que los comentarios que la bailarina ha dirigido hacia ella la han hecho sufrir mucho y dejó en claro que jamás la hubiera votado como legisladora.

"Gracias a Dios no votaba en Buenos Aires y no tengo el problema, no la hubiese votado ni remotamente pero entiendo que estaba tratando un tema importante para las madres; no la votaría por todo que me lastimó a mí y a toda mi familia", comenzó su descargo Mar Tarrés, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. A pesar de su mala relación con la panelista, destacó una de sus propuestas, vinculada a los derechos maternales.

Tarrés continuó su descargo en alusión a las agresiones que sufría por parte de Fernández. "Ella decía cosas que no eran verdad y no eran ciertas, en ella hay una incoherencia. Ella pelea y lucha por la mujer, pero mata a todas las mujeres del medio, me mata a mí y a Luciana Salazar. Yo le dije que tomemos un café pero siempre va a matarte, a hacerte mierda y a reventarte, no está bueno", sumó la activista body positive.

"De verdad este año lloré mucho y me afectó mucho. En un momento, tuve que borrar mi cuenta de Twitter y destrozó a toda mi familia. Todo lo que ella decía de mí, mentiras que inventó", siguió Tarrés. Y remató: "Hay gente que cuando se sienta en un programa de televisión ya no mide lo que dice. Lo que vende en este país es destrozar a la gente. Unamos mujeres y no las separemos, no me gusta esta guerra mediática de la televisión de mujeres matándose unas contra otras. No hay nada más machista que una mujer agrediendo a otra mujer".

La furia de Mar Tarrés con un programa de televisión

Tras participar del ciclo A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco, Mar Tarrés se expresó en sus redes sociales sobre su incomodidad ante algunas preguntas que recibió. “Hola, indignada estoy. Acabo de salir del programa de Karina, ya a esta altura haciendo cuestionarios gordofóbicos cansa. Un periodista tiene que instruirse antes de hablar del tema, la primera pregunta que me molestó mucho y que es triste hacerla en televisión fue ¿vos te sentís cómoda con tu cuerpo? Uno no va por la vida preguntándole a la gente, ustedes se sienten cómodos con su cuerpo, con su mujer, con su sexualidad, eso no suma, la verdad porque ven que están viendo que soy gorda”, arremetió Mar.