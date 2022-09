Fue figura de ShowMatch y ahora es vecino de los Montaner en Miami

El personaje en cuestión era furor en el programa de Marcelo Tinelli. De quién se trata y cómo es su nueva vida alejada de la televisión.

Un personaje super reconocido que trabajó con Marcelo Tinelli en ShowMatch tiene una nueva vida. Se alejó completamente del mundo de la televisión y se mudó a Miami, ciudad de Estados Unidos en la que también viven los hermanos Mau, Ricky y Evaluna Montaner.

La figura en cuestión volvió a ser tendencia en las redes sociales por un extraño vínculo con Rubén Darío Insúa, director técnico de San Lorenzo; y Marcelo Tinelli. Se trata del Oso Arturo, quien lleva adelante un estilo de vida renovado y por fuera de la pantalla chica.

El actor Javier Ardavaez, que tiene 47 años, interpretó al inolvidable Oso Arturo tanto en VideoMatch como ShowMatch durante largos años. Hizo su primera aparición en cámara en el año 1997 y después de un largo tiempo, se fue de Argentina hace poco más de diez años.

"Fue una época hermosa", había expresado en diálogo con La Nación. Uno de los detalles llamativos de su estadía en Miami es que allí también vive parte de la familia Montaner: Mau, Ricky y Evaluna, junto a sus parejas Sara Escobar, Stefi Roitman y Camilo Etcheverry respectivamente.

Actualmente, el Oso Arturo brinda servicios de TV vía streaming, además de desempeñar funciones vinculadas con la publicidad, el marketing y las promociones. "Me di cuenta que no iba a poder progresar más, como que había un techo. Así que vendimos lo poco que teníamos y nos vinimos para Miami con mi hijo, que en ese momento tenía tres años y medio", precisó.

La insólita demanda de Tinelli a Insúa tras sus dichos en San Lorenzo-River

Lo que había comenzado con trascendidos, finalmente se confirmó en la mañana de este martes: Marcelo Tinelli demandó a Rubén Darío Insua por supuestos daños y prejuicios tras los dichos del entrenador en la victoria de River, luego de una discusión que el entrenador tuvo con hinchas de la platea de San Lorenzo. Ambos tendrán una mediación obligatoria, con la posibilidad de que no se llegue a una instancia judicial.

Tras el cruce de palabras entre Insua y simpatizantes del club local, luego de la caída por 1 a 0 ante el "Millonario", Tinelli realizó una insólita presentación en la Justicia. Al enterarse de lo que había pronunciado el "Gallego", el expresidente del "Ciclón" decidió demandarlo por daños y prejuicios.

Luego de consumarse la derrota, Insua discutió con algunos simpatizantes que insultaban a sus jugadores y les repondió: "Manga de hijos de puta, ¿por qué no putean a Tinelli que se robó todo?”. Sus palabras, que no fueron expresadas a algún medio televisivo particular, se captaron a través de un celular y se viralizaron al instante por redes sociales.

Al llegar a la conferencia de prensa, el DT campeón con el "Cuervo" de la Copa Sudamericana 2002 mantuvo su postura sobre los dichos vertidos en la cancha. "¿Qué tengo que aclarar? No tengo nada que aclarar. Estaba metido en el partido, no sé qué pasó ni qué dije”, contestó el entrenador, ante la consulta de un periodista sobre sus palabras.