Franco Colapinto se cansó y habló de su relación con La China Suárez: "Estoy"

La verdad del romance entre Franco Colapinto y La China Suárez: "Estoy".

La relación entre Franco Colapinto y Eugenia "La China" Suárez fue rápida, pero dejó mucha tela para cortar. La famosa actriz y el corredor de Fórmula 1 fueron vistos en dos ocasiones paseando juntos por Madrid y se volvieron tendencia en redes sociales. Sin embargo, durante varios días, ambos se negaron a hablar públicamente al respecto, al menos hasta las últimas horas, cuando el deportista decidió contar la verdad de estos encuentros.

Durante una conferencia de prensa, Colapinto se mostró dispuesto a hablar del tema, pero se lo tomó con tranquilidad, con buen humor, y hasta recordó que trabajó con un psicólogo desde pequeño para que este tipo de temas no le afecten en el ámbito profesional. Su reacción causó gran sorpresa, ya que horas antes había sido visto al arribar al aeropuerto con una actitud bastante desganada.

El deportista bonaerense fue consultado al respecto de este tema en la presentación de Williams y resultó lapidario: “No hay nada para contar, voy a hablar de automovilismo y nada más. Voy a hablar de la carrera, estoy enfocado en la carrera de Las Vegas”. Cuando un fanático le insistió desde la tribuna, el piloto fue más allá: “Mentalmente estoy bárbaro, habrás visto las redes sociales… estoy bárbaro mentalmente".

“No des bola, no tenés que explicarle nada a nadie. Hacé lo que quieras con tu vida”, le aconsejó el mismo hombre del público, a lo que el pilarense reaccionó: “Desde muy chiquito tuve un psicólogo que me ayudó y me ayuda mucho hoy en día". Incluso, destacó que "en el deporte en general es cada vez más importante estar bien mentalmente y más fino de la cabeza". Y cerró con una sonrisa: "No te voy a decir qué hago porque me lo van a copiar todos. Es un secretito...”. Por su parte, Suárez se negó a dar declaraciones en las ocasiones en las que fue interceptada por la prensa.

El representante de Franco Colapinto se cansó y mandó a callar a todo el mundo: “Paren”

Desde su debut en el GP de Italia, Franco Colapinto ha ganado millones de seguidores en el mundo de la Fórmula 1, dado que su talento fue reconocido a nivel internacional y son varios los que quieren verlo continuar en la máxima categoría en 2025. Si tuvo impacto mundial, en Argentina el fenómeno Colapinto se vive con mucha mayor intensidad, tanto que se sigue el día a día no solo de su carrera profesional, sino también de su vida privada.

Tal es así que el fin de semana pasada fue todo un torbellino debido a la vinculación del piloto argentino con la modelo y actriz María Eugenia Suárez, mejor conocida como la “China”. Ambos fueron vistos paseando por Madrid e inmediatamente comenzaron a caerle críticas a Franco Colapinto debido a que la “China” no es la persona más querida en las redes sociales debido a sus escandalosas relaciones anteriores.

Aparentemente, la cosa escaló a mayores dentro del ámbito del piloto de Williams, dado que uno de sus representantes, Jamie Campbell-Walter, lanzó una advertencia en las redes sociales y mandó a callar a todos los fanáticos de su cliente. “Escuchen cuidadosamente porque solo lo voy a decir una vez: paren con sus opiniones, paren con los insultos y paren de decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Lidiaré con esto y no necesito más comentarios”, comenzó el manager de Franco Colapinto.

Además, el británico señaló que lleva más tiempo que todos los fanáticos apoyando la carrera de Franco Colapinto y continuará haciéndolo, a pesar de haber cometido un “error”, algo que muchos relacionaron con ese encuentro con la “China” Suárez. “Estoy apoyando a Franco desde mucho antes que ustedes y lo estaré mucho después. Todos cometen errores y él va a aprender de ellos. Enfoquémonos en Las Vegas y en las carreras, pero para hacer eso, necesito que se callen”, cerró el expiloto en su cuenta de X.