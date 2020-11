Los famosos se sumarían al pedido de la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti.

La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti invitó a que los famosos diesen el ejemplo y se ofrecieran a darse la vacuna contra el COVID-19 rusa, Sputnik V, para dar una mayor aceptación entre la gente. A las pocas horas, surgieron los primeros nombres de quienes ya ofrecieron sus brazos a la ciencia: Florencia Peña, Jorge Rial y Diego Brancatelli.

“Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable", proclamó Florencia Peña, con la convicción firme de querer dar el ejemplo y ofrecer su brazo a la vacuna Sputnik V para combatir al letal coronavirus.

Quien también se sumó al anuncio de Peña -que debutó con muy buenos números de rating en su magazine "Flor de equipo" (Telefe)- fue el periodista de espectáculos y conductor de "Intrusos", Jorge Rial. “Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”.

Para cerrar la tríada de famosos con ganas de vacunarse con la Sputnik V fue el periodista Diego Brancatelli. “Pero por supuesto (que se la daría). Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quien no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna”, exclamó.

Otro de los que se sumó casi al instante, fue el humorista Jay Mammón, quien confesó "estar obsesionado con el tema". El participante del "Cantando 2020" arrobó a Carla Vizzoti ofreciéndose como candidato, luego de enviar reiterados tuits preguntándole si ya se encontraba disponible la vacuna para contrarrestar los efectos del virus.