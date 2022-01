Flor Vigna mostró el radical cambio de look de Luciano Castro: la reacción de Sabrina Rojas

El actor se la jugó por un cambio de look en su pelo y recibió el comentario de su expareja. Qué dijo.

Luciano Castro y Flor Vigna recibieron el Año Nuevo juntos y aprovecharon para descansar y disfrutar sus vacaciones. El actor, además, no tuvo mejor idea que realizar un jugado cambio de look en su pelo y mostrarlo en las redes sociales, donde recibió el comentario de su expareja, Sabrina Rojas.

Instalados en Mar del Plata, Flor Vigna y Luciano Castro aprovecharon el calor y las olas para salir a surfear. En una reciente publicación de la cantante, la cantante escribió: “A veces hablo conmigo de ti”, a modo de descripción en una imagen donde se lo ve al actor luciendo una melena completamente rubia.

El posteo de la ex Bailando consiguió miles de “Me gusta” y cientos de comentarios, entre ellos uno muy especial, el de Sabrina Rojas. “Buena”, escribió la modelo que a pesar de estar ya separada del papá de sus hijos Fausto y Esperanza está muy cerca de él, incluso hacen temporada juntos en Mar del Plata con la obra Desnudos.

El posteo de Flor estaba acompañado por frases romántica, seguro dirigidas a su novio. “Quien te quiere hace que te quieras”, “Si fueras música, yo bailaría”, “Ven, seremos”, “A la mierda la lotería, tócame tú”, fueron algunas de las cosas que escribió.

Felices los cuatro

La buena onda entre Rojas y Castro es una constante y se trasladó a Vigna y el Tucu López, pareja de la modelo. El viernes, los ex marido y mujer pasaron Fin de Año juntos con sus hijos en Mar del Plata con la ex Combate y el ex de Jimena Barón, que pasó Año Nuevo en Tucumán, los acompañó a través de una videollamada.

“Y así, este cuarteto del amor recibe el 2022″, escribió Rojas en su cuenta de Instagram junto con una captura de su pareja en Tucumán y una foto de ella con su ex y la pareja de éste.

Luciano Castro, Flor Vigna, Sabrina Rojas y El Tucu López muestran la buena onda que hay entre los cuatro.

Cabe señalar que Sabrina y El Tucu se preparan para debutar con Emparejados, el nuevo programa de América con el que canal apuesta a los fines de semana. Se trata de un ciclo de espectáculos y entretenimientos que se emitirá los domingos de 19:45 a 21 horas a partir del próximo 9 de enero.

El formato del ciclo será un resumen de todo lo que sucedió en la semana. Además, tendrá invitada una pareja distinta para cada programa. Y los conductores serán los encargados de realizar un test y hacerles las preguntas al aire. Además, contarán con una sección especial llamada La Tapa, en la cual adelantarán los temas de los que se hablará la semana entrante.