Flor Peña expuso uno de los momentos más difíciles de su vida: "Entré en una depresión muy profunda"

La conductora relató sin filtro cómo vivió uno de los momentos más tristes de su vida y la radical decisión que tomó para superarlo.

Florencia Peña pasó por "¿Qué me contás?", el programa de Taty Almeida por El Destape Radio, y brindó un descarnado relato sobre uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar y la medida radical que tomó para superarlo.

"Cuando me separé, entré en una profunda depresión, que me permitía trabajar, interactuar, de hecho, nadie se enteró. Pero tenía una tristeza muy profunda", describió la actriz, en vivo, por El Destape Radio. Y añadió: "El humor siempre me ayudó a vivir y me sentía muy culpable de sentirme así. Siempre fui la que divertía a los demás, la que salía de las situaciones y de repente no podía con mi alma".

Frente a esta situación, la conductora recurrió a ayuda profesional: "Empecé con psiquiatra, a tomar medicación y, como estaba muy mal, mi psiquiatra me dijo que lo más acertado es que tuviera un terapeuta viviendo conmigo desde las 19 horas, que es cuando baja el sol. En el momento en el que baja el sol se produce algo en el cuerpo que hace que uno se deprima más de noche. En ese período, desde las 19 a las 7 de la mañana, tenía a alguien que se quedaba en mi casa y me daba el medicamento".

"Fue una experiencia muy interesante y loca a la vez. Tenía a alguien con quien charlar y llorar, que sea imparcial, que no sea mi familia. Yo sabía que iba a salir adelante, pero tenía que transitar ese momento", aseguró.

Para finalizar con su reflexión, la artista concluyó: "Ahora me atrevo a contarlo porque siempre siento que las experiencias en primera persona pueden ayudar a alguien".

Flor Peña tuvo un fuerte cruce con una panelista

Florencia Peña protagonizó un fuerte cruce con una de las panelistas de su programa de televisión al referirse al origen de las conductas de los violadores. La actriz se mostró contundente en su punto de vista, aunque la periodista no pareció darle la razón.

Analía Franchín fue quien abrió el debate al demostrar que para ella ser machista no está directamente relacionado a ser un violador. "¡Ser machista no es ser violador! ¡Ser machista es una cagada y hay que cambiarlo!", soltó la panelista. Acto seguido, Nancy Pazos contradijo a Franchín y lanzó: "Ser machista es ser un violador".

"¡Estás totalmente equivocada! Mi padre era machista, que bien descanse en el cielo, porque era de otra época, pero jamás hubiese abusado de una mujer. ¡Cómo vamos a decir que ser machista es ser violador!", respondió Analía, algo indignada por el planteo realizado por Nancy Pazos. Lejos de cambiar sus declaraciones, la periodista continuaba con en su postura.

Flor Peña se sumó a la discusión y trató de salvar a Pazos: "¡Pero vos lo estás diciendo de una forma metafórica!". Aún así, la expareja de Diego Santilli aseguró que no era metafórica su manera de expresarse: "No, literal. Que haya seis chicos nacidos de esta sociedad y que ni uno haya entendido en ningún momento que lo que estaba haciendo estaba mal. No son externos a esta sociedad, ¡no son diferentes a otros seres humanos que vemos!".