Filtraron un audio que mandó Chano antes de la internación: "No sabés"

Se viralizaron fuertes palabras de Chano antes de ser internado en terapia intensiva. El cantante se encuentra en el Sanatorio Otamendi.

Chano Charpentier está internado en el Sanatorio Otamendi, en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Mientras tanto, en televisión se habla de su situación y la periodista Estefi Berardi reveló la existencia de un audio que el cantante le mandó poco antes de su ingreso a terapia intensiva.

Resaltando que Chano estaba limpio de drogas y que lo ocurrido se debió a una ingesta equivocada de medicación, Estefi Berardi comenzó diciendo: "Yo sé todo lo que pasó, pero es algo tan íntimo que no corresponde que yo dé esa información. La tiene que dar la familia. Sacando a Chano, lo que dijo Marina fue que tomó mal algo. La mamá dijo que tomó una medicación de forma equivocada…".

Por otra parte, Estefi Berardi confirmó cómo fue el diálogo que mantuvo con Chano Charpentier antes de ser internado: "Eso es importante que lo aclares porque yo hablé con Chano hace poco, cuando estaba en Punta del Este y lo relacionamos con unas chicas que lo vimos. Hablé con él por audio. Se lo escuchaba súper bien. Él me juraba que no se estaba drogando. Me dijo: 'No sabés lo bien que estoy. Estoy limpio'. Yo le creí porque se lo escuchaba bárbaro".

El desgarrador testimonio de la madre de Chano: "No se despertó"

Santiago "Chano" Charpentier todavía está internado en el Sanatorio Otamendi con un pronóstico reservado. A raíz de esta situación, salió a hablar Marina, su madre, para revelar algunos detalles de su salud y explicar cómo fue que terminó hospitalizado en el centro médico.

"Él vive solo, ya tiene 41 años, yo estaba en Uruguay de vacaciones. Tiene una terapia que consta de grupos, de terapia individual, de un psiquiatra cada 15 días y le hacen un screening toxicológico que incluye todas las sustancias. Siempre dio negativo, incluso el último", indicó Marina Charpentier en diálogo con Lanata Sin Filtro, el programa que conduce Jorge Lanata por Radio Mitre. La mujer había hecho un duro posteo en sus redes sociales hacia aquellas personas que opinaban con "liviandad sobre el dolor del otro".

Al mismo tiempo, Marina dijo que Chano no estaba consumiendo pero "no quiere decir que esté igual de sensible, él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil". Con respecto a las horas previas a su internación, ya que su vida transcurría cerca de los instrumentos y los ensayos con su banda: "Por circunstancias de la vida que pertenecen a su intimidad empezó a estar triste, empezó a hablar conmigo, incluso con vos -por Lanata- él estaba con una chica que está frecuentando y se sintió mal y ella llamó a la guardia, lo fueron a buscar a Capilla del Señor. Vino a una ambulancia y llegó a terapia intensiva".