Filtran el retoque estético que se hizo Tini Stoessel en la cara: el video viral

Se dio a conocer un video con los retoques estéticos que Tini Stoessel se hizo en la cara. Las imágenes del antes y después de la famosa cantante.

Tini Stoessel está en boca de todo el mundo. Mientras la cantante continúa realizando shows en distintas partes del mundo, un video que se hizo viral filtró los retoques estéticos que se hizo en los últimos años y, sobre todo, en comparación con su etapa como actriz de Violetta (Disney).

La Dra. Milagros Burga Ponce, quien estudió medicina en la U.N.L.P (Universidad Nacional de La Plata), confeccionó un video en Instagram donde mostró detalles de la transformación que tuvo Tini en su rostro. Según explicó, todo comenzó a raíz de los pedidos que sus clientes le hacen de manera cotidiana: "¡Muchos pacientes quieren los preciosos lips de Tini! Y es hiper importante hablar de que, ese cambio, no es recomendable hacerlo de golpe en todos los casos". Y advirtió: "Debe ser progresivo y natural".

Asimismo, Burga Ponce señaló que Tini llevó a cabo un tratamiento de "ácido hialurónico" y también marcó que el mismo se debe implementar "con conocimiento y no ofreciendo expectativas que un rostro no va a tolerar". De esta manera, dejó en claro que no todas las personas logran el cambio esperado, por lo que hay que tomar ciertos recaudos. "Es una práctica que como efectos adversos puede dejar moretones, algún que otro bultito que se va a ir degradando con el tiempo. A las 72 horas mejora", concluyó.

El antes y después de Tini Stoessel. La transformación tras los retoques estéticos.

Qué retoques estéticos se hizo Tini Stoessel

Según la Dra. Milagros Burga Ponce, Tini Stoessel se hizo varios tratamientos en el rostro. "Tenemos unos cambios en nariz con rinomodelación. También esa frente tan lisita por baby botox, obviamente relleno de ácido hialurónico en labios y un contorno mandibular", comentó en el video.

En tanto, Burga Ponce se refirió a los labios de la cantante, quien en los últimos meses también está bajo el ojo público debido a su noviazgo con Rodrigo De Paul. "De unos labios muy finitos se inició un proceso de múltiples inyecciones, espaciadas por tiempo, para llegar a tener esos labios", aseguró.

El desagradable comentario de Agustín contra Tini Stoessel en Gran Hermano

En Gran Hermano tuvo lugar una situación sumamente repudiable y vergonzosa. Agustín Guardis, más conocido como "Frodo", lanzó un desagradable comentario sobre Tini Stoessel en plena charla con algunos de sus compañeros, por lo que Coti y diversos usuarios de las redes lo cuestionaron de manera categórica.

Durante la transmisión del pasado lunes 7 de noviembre, Alexis "Conejo", Coti, Romina, Marcos, Julieta Poggio y Agustín opinaron acerca de cuáles son los famosos y famosas que les gustan. Sobre Tini y Emilia Mernes, dos cantantes de gran reconocimiento en la actualidad, "Frodo" consideró que a ambas les "falta olla".

"No, pero no hay que opinar sobre el cuerpo de otras personas porque no sabés si le puede afectar escuchar algo así", le marcó Coti, de forma contundente. Agustín intentó defenderse y respondió: "Bueno, es flaquita y a mí no me gustan las chicas muy flaquitas. No dije nada malo". Romina trató de defenderlo y expresó: "No estamos hablando mal... (Tini) es muy flaca, a él le gustan las minas más carnosas".

Sin embargo, Coti les indicó: "Siento que, yo siendo flaca, si alguien me dice 'te falta olla' me voy a sentir re mal". Y consciente de que millones de personas miran Gran Hermano, señaló: "Aparte estamos en la tele...". "Una pavada", acotó Romina. Y finalmente, la correntina concluyó: "No, Romi, porque no está bueno opinar sobre el cuerpo de otras personas. Capaz ella tiene un problema y no lo sabemos".