Filtran detalles de una fiesta descontrolada entre figuras de ShowMatch: "Todos con todos en una pileta"

Una de las figuras más importantes de ShowMatch en los últimos años dio detalles de un evento en el que habrían participado varias estrellas importantes. ¿Qué fue lo que ocurrió?

En los últimos días comenzaron a circular versiones sobre una supuesta "fiesta sexual" de la que habrían participado figuras de ShowMatch en el año 2008, más precisamente del Patinando por un Sueño. La información fue brindada por Cinthia Fernández en Los Ángeles de la Mañana (LAM), y luego fue Rocío Marengo quien se manifestó al respecto.

"Tengo entendido que (Cinthia) nunca me nombró. Sólo me señaló como parte del programa, por eso no me hago cargo. Ni me acuerdo. Sé que no estuve en esa fiesta porque jamás participé de algo similar", aseguró Rocío Marengo. Por otra parte, agregó: "No sabía bien qué había dicho ni por qué. Obvio que si me acusaba de algo así iba a pedirle que se retracte".

¿Cuál fue la información brindada por Cinthia Fernández? La siguiente: "Estaba Sabrina Ravelli, el hijo de Tusam, Melina Pitra, Bam Bam (NdeR: Morais, figura de Gran Hermano)… Tanta memoria no tengo, pero terminaron todos con todos en una piscina". ¿Alguno de los protagonistas mencionados dirá su versión o preferirán mantenerse en silencio tras esta información expresada en la pantalla chica?

Pepe Cibrián le apuntó a la producción de Tinelli

"Pepe" Cibrián es una de las grandes estrellas del teatro argentino. Y con sus laureles supo llegar al jurado del Cantando 2020, en donde poco tiempo después fue reemplazado por Oscar Mediavilla. Las razones de su salida nunca estuvieron del todo claras, puesto que en un principio su ausencia sería temporal dado que la persona que cuidaba a su tía Carmen dio positivo de coronavirus. Jamás regresó a su banca, y en las últimas horas se manifestó al respecto.

“Ellos (NdeR: la producción de Tinelli) son encantadores, me trataron fantásticamente bien, pero ellos tienen una forma o esperaban de mi algo que yo no sé hacer. Esperaban una suerte de ser más agresivo, meterme más con la gente. Yo hace 40 años que tomo pruebas y nunca le he dicho a alguien: ‘Vos no servís, no me servís para el espectáculo que voy a hacer’. Entonces, me era muy difícil cambiar a esta edad”, explicó "Pepe" Cibrián.



“No me pedían escándalo, querían sangre, seguramente”, lanzó, haciendo una grave denuncia contra Marcelo Tinelli y su gente ya que no lo dejaron tener su propia personalidad para seguir dentro del certamen. En cuanto a sus peleas armadas con Moria Casán, el protagonista agregó: "Sí, nos divertíamos mucho pero no nos dejaron. Con Moria lo habíamos armado, era divertidísimo, porque nos peleábamos, obviamente todo en broma, era muy divertido”.