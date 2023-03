Fernanda Iglesias sorprendió a todos con un polémico mensaje: "Adiós"

La periodista compartió un particular mensaje luego de haber abandonado el país junto a su hija de forma indefinida.

Fernanda Iglesias se despidió de Argentina y dejó un llamativo mensaje. La periodista decidió mudarse junto a su hija mayor y se despidió en sus redes sociales.

Hace algunas semanas atrás, Iglesias contó en LAM, ciclo emitido por América TV, que tenía ganas de "cambiar de vida". "Saqué pasajes de ida. Siempre quise vivir en otro lado. Cuando cumplí 50 años, entendí que ya no tengo mucho más tiempo para hacer esto. Está todo bien con mi país, pero quiero irme", reveló.

En este marco, recientemente, Iglesias contó que ya estaba rumbo a su nuevo destino. "No es un adiós, ¡es un hasta luego! Nos vamos a vivir la aventura gracias ellos, los que nos bancaron incondicionalmente Jere y Pablo", escribió la periodista en una foto desde Ezeiza. Según contó, la idea es ir a "probar suerte" con su hija y, si todo sale como esperaban, luego irá su esposo y su hijo.

"Chau Argentina, a vos también te amamos, pero queremos explorar el mundo", sentenció el posteo de Fernanda. Según contó la comunicadora está dispuesta a trabajar de otra cosa que no se el periodismo porque la idea es "probar a ver qué pasa".

Fernanda Iglesias mandó al frente a Tinelli: "Quiero contar esta anécdota"

Fernanda Iglesias sorprendió a todos al revelar una información explosiva en una de las últimas entrevistas que dio para la televisión argentina, a poco de irse a vivir a España. La periodista contó una anécdota con Marcelo Tinelli como protagonista y cuando ella estaba en pareja con Martín Bossi.

En Socios del espectáculo repasaron una explosiva anécdota que contó Fernanda Iglesias hace unos días y que podría traer mucha repercusión. Es que la periodista que pronto se irá a vivir a España recordó en una entrevista en C5N algo que sucedió cuando estaba en pareja con Martín Bossi.

"Como Martín Bossi salía con Momi (Giardino), y Tinelli sabía que salía con Momi, un día, según Martín Bossi. Martín Bossi me lo dijo a mí… ¿tienen miedo?", comenzó Iglesias, esperando el aval de las entrevistadoras Lourdes Sánchez y Julieta Camaño. Entonces, la periodista continuó haciendo un repaso sobre cómo eran las relaciones de ese entonces: Tinelli y Bossi eran amigos; y el humorista había dejado a Giardino para empezar a salir con ella.

"Tinelli se enteró. Entonces Tinelli, según Martín Bossi, le dijo ‘¿qué hacés saliendo con esa fea de Fernanda Iglesias si la tenés a la bomba de Momi?'", disparó Fernanda Iglesias ante la perplejidad de sus entrevistadoras, que no podían creer lo que estaban escuchando. Para concluir, Iglesias insistió: "Martín Bossi me dijo eso. Así que cuando vi que estaba, me dije ‘ah, ya le gustaba en ese momento’. ¿Fue fuerte?".

La anécdota de la periodista tiene como contexto que los rumores de romance entre Tinelli y Momi Giardino son cada vez más fuertes. Lo cierto es que pese a las especulaciones, por el momento ni el conductor ni la bailarina hablaron de su supuesta relación.