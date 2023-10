Federico D'Elia se hartó y estalló contra Marra por la dolarización: "Sorete"

El actor repudió las irresponsables declaraciones del candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad Ramiro Marra sobre la dolarización y no se guardó lo que piensa sobre La Libertad Avanza.

Federico D'Elia salió a repudiar las declaraciones del candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, y no dudó en defender la moneda nacional. El picante ida y vuelta entre el reconocido actor y el político libertario.

"Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo", tuiteó Ramiro Marra esta tarde, desatando un vendaval de críticas de todos los arcos políticos por la gravedad de las declaraciones. Uno de los artistas que salió a contrarrestar el peligroso discurso del libertario fue el actor Federico D'Elia -recientemente actuó en la segunda temporada de ATAV y en 2024 estrenará la película de Los Simuladores- quien citó el mensaje y respondió de forma directa: "Definición de sorete".

De forma inmediata, trolls de La Libertad Avanza y militantes con discursos de odio salieron a atacar al actor, quien hizo caso omiso de las amenazas tuiteras y lanzó otro mensaje ácido, redoblando la apuesta: "Me retracto de decirle 'sorete', sus seguidores me hicieron comprender que fue un gesto noble, altruista, para ayudar al pueblo que no sabía que comprando dls. seguramente vas ahorrar mejor que en $. Gracias x iluminarnos justo 'en este momento'. Se que lo hacés de corazón".

"Fede, en que ahorrás vos? 99 de cada 100 me preguntan eso. La literalidad, el no querer ver un poquito más allá, ser un soldado cueste lo que cueste (cosa que ya venimos viviendo hace muchos años y tan mal no hace). No veo el 'cambio', de corazón ojalá me equivoque", siguió el actor que admitió sentirse desencantado con las políticas del oficialismo y de Cambiemos, pero que no dudó en alertar contra el peligro para la democracia que signfica Javier Milei.

"Lo único que les quiero decir es que entiendo la desazón, la desilusión y la necesidad de un cambio. Pero el cambio no va a ser mágico y no veo quien/es lo pueden llevar adelante. Repito, ojalá me equivoque y todo salga bien. Lo dudo", cerró D'Elia, en su hilo de tuits tras el repudio que generaron los dichos de Marra.

Marra se enojó por una pregunta que no supo responder y se sacó: "Apagá la cámara"

Cuando se le consultó sobre si está a favor de que haya estacionamientos públicos sin cargo en la Ciudad, Marra señaló, tras la explicación de porqué sería un subsidio al dueño de un automóvil, que lo estaban "corriendo por liberal". El periodista pidió si le podía responder, el candidato le espetó: "Te lo respondí: no estoy a favor de los subsidios. Dale, siguiente pregunta, por favor"

"Otro gran problema que generamos los humanos con los gases del efecto invernadero es la energía ¿tienen algún plan?", preguntó el periodista, tratando de continuar la entrevista. "Tenemos un plan, después te lo mando por mail. Bueno, me tengo que ir. Perdón ¿terminamos?", fue la respuesta de Marra, que se levantó de su silla y se fue. "Ya está, no da para más. Lo había hablado con vos, no era el eje de la entrevista. Ya está, apagá, apagá la cámara por favor", dijo, nervioso, hacia quienes acompañaron al periodista.