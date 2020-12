Fede Bal recordó a su papá, a un año de su muerte.

Este miércoles se cumplió un año de la muerte del capocómico Santiago Bal y su hijo, el actor Fede Bal, eligió recordarlo subiendo un emotivo video en su cuenta de Instagram. "Te xtraño todos los días", escribió, junto al video de su padre en un estudio.

Fede Bal sorprendió a sus seguidores con la inesperada publicación, que llevó a que cientos de sus seguidores le diesen "me gusta" y le comentasen con mensajes de aliento y fuerza. "Hace un año te fuiste viejo. Y revisando mi teléfono encontré este fragmento de un vídeo que me hiciste hace no mucho tiempo. Te cuento que te extraño todos los días", escribió. Y agregó: "Acá las cosas están difíciles, fue un año complicado. Por momentos pienso que te fuiste en el mejor momento. De a poco sale el sol y parece que las cosas empiezan a acomodarse. Te amo y ya nos tomaremos un rico whisky allá arriba".

"Encontramos este modo de que yo te pueda decir algunas cosas que, con el tiempo y si te dan ganas, puedas volver a escuchar. Yo sé que algún día no voy a estar más para vos, aunque no es eso lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que vos no vas a estar más para mí, y eso sí me va a resultar muy difícil de superar, porque no voy a tener más a quien cobijar y por quien luchar", expresaba Santiago Bal en el video compartido por su hijo.

Durante la primera parte del 2020, Fede Bal superó un cáncer de intestino que lo obligó a someterse a quimioterapia por tres meses. Ya recuperado, el actor volvió al ruedo y actualmente es uno de los famosos participantes de "MasterChef Celebrity".