Fede Bal fue sometido a cirugía en Brasil: "Tamo' bien"

El actor se comunicó a través de las redes después de la cirugía.

Desde que Fede Bal tuvo el lamentable accidente en Brasil, se esperaba con ansias que pudiera ser sometido a cirugía. Finalmente llegó el día y el actor se comunicó con los seguidores para expresar cómo se siente. Su madre, Carmen Barbieri, y su novia, Sofía Aldrey, están a su lado desde el primer día, acompañándolo en el proceso de recuperación.

Es de público conocimiento que Fede Bal sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos, luego de que se le cayera encima el motor de un parapente. El actor estaba grabando contenido para su nuevo programa Resto del Mundo. En principio no pudieron hacerle la cirugía de reconstrucción, por lo que le pusieron unos fierros que servían a modo de guía hasta que llegue el día de la cirugía.

La publicación que compartió Fede Bal.

Afortunadamente, esta mañana Fede Bal pudo someterse a la cirugía que necesitaba para empezar el proceso de recuperación total. Y para llevarle tranquilidad a los seguidores que estuvieron preocupados por su salud, se comunicó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una postal donde se lo ve con el brazo vendado por completo y escribió: "Tamo' bien". De esa forma, el actor le demostró al público que se siente bien y que aún cuenta con su clásico sentido del humor intacto.

Daniel Scioli, embajador de Argentina en Brasil, estuvo al frente de todo el operativo que se hizo alrededor de Fede Bal, desde el rescate hasta la cirugía. De hecho, estuvo en la clínica con el actor, caminando por los pasillos charlando de la vida y recordando con humor los accidentes que ambos tuvieron en sus extremidades superiores.

Las palabras de Fede Bal

Previo a la cirugía, el actor escribió en una publicación de Instagram: "Necesito agradecerles la cantidad de amor que recibí por parte de amigos, colegas y sobretodo de ustedes del otro lado. Me hicieron sentir tan acompañado en un momento tan duro que mientras escribo esto no puedo dejar de emocionarme. Si todo sale bien en unos días vuelvo a casa, no saben lo que necesito de mi cama, de mi perro, y de mi inodoro, claro". De esa forma expresó su agradecimiento al público que estuvo pendiente de cada detalle desde su accidente hasta hoy.

Fede Bal en la clínica en Brasil.

Son muchos los mensajes de aliento que Fede Bal recibió a través de las redes. Inclusive su mamá, Carmen Barbieri, pidió a través de las redes de Resto del Mundo que la gente le envíe buenas energías para que la cirugía salga bien. La madre del actor se quedó sin voz por las emociones fuertes que vivió en los últimos días, por los nervios de que todo saliera bien en la cirugía. Hoy agradeció a Dios porque todo se dio de la mejor forma.