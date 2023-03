Fede Bal expuso cuál es la forma de conquistarlo y dijo lo que todos pensaban: "Me abrís"

Fede Bal publicó una historia en su cuenta de Instagram donde reveló qué es lo que más le gusta a la hora de vincularse amorosamente. El comentario del mediático actor.

Fede Bal realizó un sorpresivo posteo en sus redes sociales que generó varias reacciones. El mediático actor compartió con sus seguidores de Instagram cuál es la forma más simple de conquistarlo para tener un vínculo romántico mientras se encontraba en un supermercado. "Así ya me tenes", escribió.

Luego del escándalo mediático del cual fue protagonista tras haberse conocido los engaños a su pareja, la vida de Fede Bal se tranquilizó sosteniendo sus proyectos laborales, entre ellos, la obra de teatro Kinky Boots. Por ende, sus apariciones esporádicas en redes sociales también se hicieron más presentes, dado que antes no quería tanta exposición por su separación.

La revelación de Fede Bal en sus redes sociales

En una foto publicada el viernes 24 de marzo, capturó la góndola de un supermercado donde había todo tipo de quesos. "A mi me das un quesito y me abrís un vino y ya me tenés. Qué querés que te diga", expresó el hijo de Carmen Barbieri. En otra de las imagenes en sus historias de Instagram, fotografió la marca de un chocolate y dijo: "Se me pianta un lagrimón".

Actualmente, Fede Bal está grabando su programa Resto del mundo a través de El Trece. De hecho, en este momento se encuentra en Ámsterdam, capital de Países Bajos. El ciclo se emite todos los domingos a las 23 horas, luego de transmitirse anteriormente los sábados a las 23.45.

Fede Bal utilizó su cuenta de Instagram para exponer detalles personales

Carmen Barbieri y una desgarradora revelación sobre Fede Bal: "Lamentablemente pasó"

Carmen Barbieri se pronunció en su programa de televisión sobre el presente de su hijo, Federico Bal, y se emocionó en vivo. La exjurado de ciclos de Marcelo Tinelli dio a conocer qué es lo que la angustia en relación a la vida personal del actor de Kinky Boots.

"¿No sabén cómo sufrí y sufro esta separación? Era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba en su enfermedad, en su felicidad, en la muerte del padre, en todo. Estoy muy agradecida a ella y a su familia", comenzó su descargo la actriz en Mañanísima, el ciclo que conduce en Ciudad Magazine, con Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló como panelistas.

Barbieri reflexionó sobre la intromisión de la prensa en al vida privada de las personas públicas y agregó: "Pero las cosas que quisiera decirle en privado se la tengo que decir cara a cara, porque no puedo mandar nada grabado. No quisiera que salga al aire lo que tengo para decirle. No es nada malo, porque la amo, pero no quisiera… Fede está muy triste".

"Él empezó una relación tan linda con Sofi, pero a ella le tocaron vivir muchas cosas jodidas. Yo le dije a Fede, cuando empezaron a salir y los veía tan bien: 'Lo único que te voy a pedir Federico es que Sofi no derrame ni una lagrima por vos", soltó. Y cerro: "¡Y miren que yo amo a mi hijo! Se me pone la piel de gallina. Sofía no merecía ni una lágrima causada por Federico. Lamentablemente pasó. Por eso mi hijo está tan triste".