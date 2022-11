Fede Bal enfrentó a Coscu con un durísimo reclamo: "Me delirabas"

Fede Bal cruzó con todo a Coscu con un durísimo reclamo y le recordó que le mandó a sus seguidores a tirarle hate.

Federico Bal salió con los tapones de punta contra Martín "Coscu" Pérez Disalvo luego de que el streamer defendiera en sus redes a "Chapu" Martínez del terrible momento que está viviendo por el bullying que recibe. "Me delirabas, me bajabas de eventos", le recriminó el hijo de Carmen Barbieri al reconocido creador de contenido.

Las redes sociales en los últimos días se llenaron de fuertes críticas y bullying a "Chapu" Martínez, el humorista que se volvió famoso durante el pasado Mundial de Rusia 2018 con su "traeme la copa, Messi". El propio Martínez compartió la cantidad de hate y amenazas que estuvo recibiendo en las últimas horas tras la derrota de Argentina en el debut de Qatar 2022.

El picante palito de Fede Bal a Coscu en Instagram.

Consciente de la llegada que tiene en redes sociales, Coscu salió en defensa del humorista y pidió que no lo molestaran más, como también hizo Momo Benavídes. Así como muchos destacaron el mensaje de los streamers en defensa de "Chapu" Martínez también hubo algunas críticas para Pérez Disalvo.

Quien apuntó con dureza contra Coscu fue nada menos que Fede Bal, que le reclamó que no siempre tuvo esa actitud respetuosa con los demás. "¿De verdad Coscu? Recuerdo cuando reaccionabas absolutamente a todo lo que hacía y me delirabas, me bajabas de eventos y mandabas a tu army a tirarme hate", disparó muy picante el actor y presentador.

"¡Me gusta que hayas cambiado tus formas! Lo celebro", agregó el hijo de Carmen Barbieri, tras el recuerdo de las fuertes chicanas que recibió por parte del popular streamer. Para cerrar, Fede Bal dejó un deseo con algo de ironía: "Ojalá sea sincero y para con todos".

El calvario que vive El Chapu Martínez en el Mundial Qatar 2022

Lejos de pasar una buena estadía, en la jornada del martes 22 de noviembre varios de sus colegas demostraron su apoyo y repudiaron los hechos sucedidos. "Después el pibe se suicida y lloran todos… Después el jugador se retira y lloran todos", expresó Martín "Coscu" Pérez Disalvo, el reconocido streamer, quien en su cuenta de Twitter publicó varios mensajes a modo de reflexión, además de una conversación privada con Grego Roselló. "El padre del Chapu tiene 70 años, está que no da más porque teme por la salud del hijo", agregó.

Si bien el último posteo del "Chapu" cuenta con varios comentarios apoyándolo, lo ocurrido post derrota de Argentina por 2 a 1 frente a Arabia Saudita indica lo contrario. Sufrió amenazas hacia él y su familia, incluido su hijo, que tiene casi diez años de edad.

Frente a esta situación, el joven influencer utilizó su cuenta de Instagram para subir una historia breve, donde contó cómo se siente y aseguró que iba a lanzar un comunicado para describir lo que pasó. "No voy a hablar hasta mañana porque no puedo, pero sí quiero agradecerles a todos los que están compartiendo y dándome una mano. Estoy sobrepasadísimo, todo el día no pude, tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos. No quiero dejar de agradecer a los creadores de contenido que están haciendo mucha fuerza por esto, gracias guacho", expresó en llanto.