Fede Bal cruzó a quienes quieren irse del país: "Elegimos quedarnos"

Siguiendo lo que había comentado en la mesaza del domingo pasado, Fede Bal reflexionó sobre aquellos argentinos que dejan el país.

Fede Bal compartió una extensa reflexión sobre la cantidad de personas que deciden irse del país con un posteo en sus redes sociales donde mostró su pasaporte argentino. La idea la tomó de la actriz y cantante Cecilia Milone, que hace unos días había hecho una publicación similar en la que aseguró que ella se quedaba en el país porque es "argentina en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad".

En medio de la posibilidad de armar una dupla laboral con Laurita Fernández, con quien estuvo de novio un buen tiempo, Fede Bal hizo un extenso posteo en sus redes sociales en la que mostró su preocupación por la cantidad de argentinos que se van del país. El hijo de Carmen Barbieri expresó la misma desazón en charla con Juana Viale, cuando el fin de semana pasado visitó Almorzando con Mirtha Legrand.

"Hace tiempo que veo posteos de argentinos mostrando sus pasaportes de otras nacionalidades, como una suerte de trofeo, como un boleto de “salida”. Me hacía ruido", comenzó contando Fede Bal en su perfil de Instagram, en la publicación que acompañó con una imagen de su pasaporte argentino. La idea la tomó de una publicación similar de la cantante y actriz Cecilia Milone, que le pareció "una genialidad". "Esta bueno mostrar que hay argentinos que elegimos quedarnos acá apostando al lugar donde nacimos y amamos", siguió el ex MasterChef Celebrity, que también reveló que recibió "críticas" por expresar algo parecido en la mesaza del domingo pasado.

Fede Bal contó que de su grupo de amigos solo un 20% se quedó en el país, mientras que el resto se "exiliaron" en otras regiones. Negando que se trate de una "opereta política o una crítica social al que se fue", el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri agregó: "Solo observo una realidad que me entristece, me preocupa y me alarma, como argentino, amigo y patriota". "Sigo creyendo en mi país, sigo apostando a esta tierra repleta de oportunidades", sumó Fede Bal en su reflexivo posteo.

Entre sus sensaciones, el presentador aseguró que no juzga a sus amigos que tomaron la decisión de irse de Argentina, si no que los respeta, los acompaña y espera que puedan volver a apostar por el país. "Me parece importante levantar mi voz, con mis 31 años y con estas ideas en la cabeza", consideró Fede Bal, al tiempo que invitó a aquellos que hayan sentido sus palabras a que hicieran lo mismo que él y subieran una imagen de su pasaporte argentino con el hashtag #YoMeQuedo. "Mostremos que todavía quedamos los que amamos a la patria, a la Argentina", cerró su publicación Fede Bal, que recibió miles de likes y muchos comentarios bancándolo como también criticándolo.