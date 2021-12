Fanny Mandelbaum, lapidaria contra Antonio Laje: "Se le vino la fila de dominó"

Fanny Mandelbaum se mostró contundente ante la serie de acusaciones de maltrato que recibió el conductor de América TV.

Antonio Laje está en el ojo de la tormenta por la serie de acusaciones de maltrato laboral que recibió de mujeres que fueron sus colegas en distintos programas de televisión. Frente a esto, la periodista Fanny Mandelbaum dejó asentada su posición y fulminó al conductor de América TV. "Se le vino la fila de dominó", sentenció Mandelbaum.

Entrevistada en Por si las moscas (La Once Diez) la periodista reflexionó en torno a la situación que atraviesa el conductor de Buenos Días América (América TV) y se mostró firme en su posición. “Hemos tenido conductores que han hecho pasar vergüenza a sus productoras delante del resto sin ninguna necesidad. El respeto hacia la otra persona tiene que estar siempre”, señaló.

“Dudo que si hubiera denunciado una sola persona, Laje hubiera hablado. Lo dudo, pero se le vino tipo fila de dominó. Se establece un precedente cuando hay cuatro o cinco personas que te dicen 'me pasó esto'. No hay una Logia Lautaro que se ocupa de tirar al bombo a alguien, y menos a alguien que es realmente muy aceptado por al gente", agregó, si bien remarcó que no conoce al conoce personalmente al conductor.

Sobre los maltratos en la televisión, Mandelbaum hizo un paralelismo entre la actualidad y su paso por los medios. “Hay gente que es brillante en lo suyo, pero es maltratadora. Te dicen sos una estúpida, no sabés hacer nada, andate a la… Esa película ya la vi. Esa y la otra de la cual no puedo opinar porque cada cual sabe si dice la verdad o no. Pero son películas que hemos visto y, lamentablemente, nadie hace nada porque con el tema de las mujeres entre bomberos no se pisan la manguera, porque si vas y le decís al jefe de noticias te va a decir: ‘Vos sabés cómo es’. Que a mí no me importa cómo es. No tiene derecho de gritarle a nadie, ni a un hombre ni a una mujer ni al chico que trae el café del bar”, cerró.

Frente a la gran polémica, Ángel de Brito aniquiló a Antonio Laje: "Un maltratador"

El nombre de Antonio Laje se convirtió en noticia en los últimos días y todo debido a la gran oleada de críticas que lo persiguieron luego de la sorpresiva renuncia de María Belén Ludueña de América TV. En medio de la polémica, Ángel de Brito opinó sobre el tema y lanzó una fuerte acusación hacia el conductor, que recibió varias denuncias.

Luego de que Ludueña asistiera a La Noche de Mirtha y que se quebrara al hablar de su salida del canal en el que creció durante tantos años. Fue entonces cuando muchas personas empezaron a sospechar de una actitud abusiva por parte de Laje y, aunque posteriormente se confirmó y el mismo periodista habló sobre el tema, Ángel de Brito se adelantó a los sucesos y ya había expuesto una terrible verdad sobre Antonio.

A través de su cuenta de Twitter, de Brito citó el mensaje publicado por la cuenta de Mirtha Legrand en donde replicaban los dichos de Ludueña en el programa, entonces dio su tajante opinión sobre la angustiante situación. "Que triste que en pleno 2021! Una profesional no pueda hablar del maltrató laboral. ¿Por qué llora María Belén Ludueña? Y detrás de un maltratador, hay mucha gente con poder que lo apoya", escribió de Brito con su tajante actitud bastante ácida y directa. De esta manera, el periodista abrió una puerta que culminó en una oleada de denuncias y acusaciones hacia Antonio Laje, específicamente de mujeres que habían trabajado junto a él y se habían llevado pésimas experiencias.