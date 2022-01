Famosa periodista habló de su relación íntima con Sandro: "Me llamaba casi todas las noches"

A 12 años de la muerte de Sandro, una reconocida periodista de Espectácuos rompió el silencio y contó cuál fue el intenso vínculo que mantuvo con el artista.

Se cumplen 12 años de la muerte de Sandro, la voz que conquistó Argentina y recorrió todo el mundo con canciones populares de un éxito arrollador. En el marco del aniversario de su partida, la reconocida periodista de Espectáculos Nora Lafón habló del intenso vínculo que la unió al "gitano".

"Sandro fue mi mejor amigo. No se imaginan lo que lo extraño, porque era alguien que tenía una gran presencia en mi vida, un sentido fenomenal de humor. El decía que yo era su hermana mayor, me llamaba casi todas las noches, hablábamos mucho, discutíamos sobre cosas y tenía una característica muy especial: jamás se despedía sin decir algo cómico o gracioso, por más que estuviera en un mal momento", indicó Lafón -quien fue su jefa de prensa- en una entrevista con Antonio Fernández Llorente en 990 Sin relato, por AM 990.

Añadiendo información al perfil de Sandro, la periodista reveló: "Era tremendamente culto. Leía muchísimo, estaba al tanto de la historia del arte, de la pintura. Los últimos años se le había dado por estudiar cómo las religiones habían influenciado en el mundo. No paraba de buscar cosas, era una persona muy interesante".

Con sentido crítico, Lafón remarcó que si bien llevaba su fama "con normalidad", "al igual que Gardel, Sandro fue el gestor de su carrera", adaptándose a diferentes estilos musicales, afín de ampliar no solo su repertorio sino su alcance a nuevas audiencias. "También, fundamentalmente en la Argentina, le demostró a la mujer que podía disfrutar de la sexualidad y de su forma de ser mujer. Rompió todo con la forma en la que les hablaba, aunque sea de manera inconsciente", argumentó.

"Todos los músicos de rock iban a visitarlo, hasta un día vino Calamaro con un casette para que él lo escuchara. Pero Roberto también era muy generoso y cada vez que veía algún cantante que le gustaba, le mandaba su canasto de rosas rojas con un champagne", cerró Nora, quien hizo hincapié en la buena relación del "gitano" con sus fanáticos y colegas en el ambiente.

Víctima de un enfisema pulmonar que contrajo tras haber sido sometido a un doble trasplante de corazón y pulmón, Sandro falleció el 4 de enero de 2010 en Mendoza. Dejó un legado de grandes éxitos como Rosa Rosa, Porque yo te amo, Tengo, Dame el fuego de tu amor, entre tantas otras, y participó en una decena de películas.