El mensaje navideño de Estefanía Pasquini con un "palito" para Cormillot.

Estefanía Pasquini, médica nutricionista y esposa de Alberto Cormillot, se convirtió en figura mediática tras su exposición como una de las profesionales que integran el equipo del reality Cuestión de Peso (El Trece), y en sus redes sociales comparte postales de su vida familiar. En los últimos días, la joven subió una picante reflexión de su matrimonio con Cormillot y se sinceró de forma impensada: "No todo es color de rosa".

A través de su cuenta de Instagram, Pasquini compartió una foto de su familia armando el arbolito navideño y confesó: "8/12/24. Así arrancamos la mañana 5 años de casados y nuestra boda de madera. Cinco años donde vivimos de todo, cosas tristes, alegres, felices, de todo... pero juntos, apoyándonos, haciéndonos el aguante, siempre a la par y en familia. Esta familia que elegimos todos los días que nos llena el alma, que costó firmarla pero el deseo fue tan grande que lo logramos".

También, Estefanía le agradeció a Cormillot pero aún así deslizó que existen problemas en su día a día: "Gracias a la vida por ponerte en mi camino y ser el que me dio el regalo más hermoso de esta vida, nuestro bebé Emilio. Y como te digo siempre, todo vale la pena por ustedes. Pueden pasar mil cosas... Pero cuando hay amor nada puede contra eso, siempre termina ganando lo que viene con amor. Y por otro lado, una mañana de armada de arbolito de navidad, este es el primer año que Emilio entiende un poco más de que trata todo esto y disfruta. No todo es color rosa en la vida, por eso estos momentos se disfrutan al máximo".

Por último, la esposa de Cormillot sumó en sus agradecimientos a una expaciente de la clínica de su esposo que se convirtió en miembro de su familia: "Y gracias a maya por venir al armado del árbol ella es una ex paciente de la clínica que se transformo en familia".

La esposa de Alberto Cormillot confirmó lo peor: "Me hacían sentir gorda"

Estefanía Pasquini, la esposa del médico Alberto Cormillot y miembro del equipo de profesionales de Cuestión de Peso (El Trece), rompió el silencio y se animó a contar una dura revelación sobre su pasado y lo que vivió hasta que puedo "hacer un cambio" en su estilo de vida. "Yo perdí mucho", confirmó la nutricionista en sus redes sociales.

A través de un video en sus redes sociales Estefanía Pasquini publicó una reflexión sobre los tratamientos para bajar de peso y abrió su corazón al contar detalles íntimos de su pasado: "Realmente hay q hacer un 'click' para hacer un tratamiento? Nooooo definitivamente, hay personas que les pesa más estar como están que hacer el esfuerzo por el cambio. Hay otras que dicen para q voy a hacer algo, esto ya no tiene solución no puedo conmigo.... Pero al ver a alguien sufrir empiezan por esa persona y hacen.... En el hacer se dan cta qué pueden y ahí van viendo lo que van ganando con ese cambio, se entusiasman y empiezan a hacerlo por ellos.... (sic)".

"Yo perdí mucho, perdí novio, perdí amigos, perdí salidas, no paraba de perder, no quería comer inventaba cosas, luego los tacones me hacían sentir un fracaso y gorda y menos quería salir......Termine en un tratamiento que no lo quería hacer, no me importaba nada porque más no podía perder.... Cuando empecé a estar mejor todo cambió, empecé a recuperar amigos, salidas, risas, buenos momentos y cada día quería estar mejor porque estaba teniendo una vida que valía ser vivida....", sumó Estefanía.

Por último, la esposa de Alberto Cormillot y mamá de Emilio Cormillot, señaló: "No busques el momento perfecto o el click, tírate y hacelo.... Un poquito mejor seguro cada día vas a estar, date la posibilidad de confiar q si lo haces muy de a poco, teniéndote paciencia, sin fechas, seguro te vas a sentir mucho mejor que lo que estas Hoy".