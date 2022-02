Esteban Lamothe contó que estuvo preso dos días: "Me cagaron a palos"

Esteban Lamothe reveló que estuvo preso y el motivo por el que lo detuvo la policía hace unos cuantos años.

Esteban Lamothe pasó por el streaming 808Studio de Peek, conducido por el trapero El Doctor, y reveló que estuvo preso dos días. "Me cagaron a palos y todo", recordó el actor sobre aquel olvidable episodio de su juventud con la policía, que ocurrió antes de volverse famoso. En la charla, Lamothe habló también sobre su fanatismo por el boxeo y se divirtió con Ca7riel, el otro invitado.

Con un gran presente laboral y personal, Esteban Lamothe confirmó recientemente su relación con Charo López, mientras trabaja en La 1-5/18 en televisión y Desnudos en teatro. Para hablar de eso, y de muchas otras cosas también, el actor pasó por 808Studio, el stream de Peek Studios que conduce el trapero El Doctor, y dejó algunas declaraciones inesperadas. La transmisión comenzó con una crítica del conductor, Lamothe y Ca7riel, el restante invitado, porque no los dejaban fumar marihuana en el estudio.

El Doctor contó una anécdota reciente en la que la policía lo paró en la calle junto a algunos amigos y como uno de ellos estaba registrado en el Reprocann (Registro del Programa de Cannabis), le devolvieron la marihuana que le habían secuestrado. Tras escuchar la experiencia reciente del trapero, Esteban Lamothe recordó una situación que vivió él hace unos años y destacó cómo cambió todo en ese sentido.

"Yo tengo 45 casi. En la época mía, una vez me agarraron en Billinghurst y Corrientes", comenzó rememorando el actor. "Me metieron dos días preso por un porro", detalló Lamothe sobre aquella vez en la que fue detenido, cuando todavía no era famoso. Claro que la detención no fue lo único que recordó el actor sino que también debió sufrir apremios ilegales: "Me cagaron a palos y todo". "Ahora cambió todo por suerte", cerró el protagonista de La 1-5/18 antes de pasar a hablar de su fanatismo por el boxeo.

La respuesta de Lamothe por el perro que se volvió viral por tener su cara

"Idéntico. Lo quiero conocer", publicó el actor, que en las últimas semanas fue protagonista de gran parte de los portales y programas de espectáculos por su nueva relación con la actriz y humorista Charo López. "Es algo mío si o si", agregó divertido Esteban Lamothe en la publicación. Para dejar en claro de qué hablaba, el actor compartió la imagen del perro blanco con manchitas grises en las orejas caídas y el lomo, y hocico y ojos bien negros. Así como usuarios pidieron que el perro llegara a los parecidos de Bienvenidos a bordo, Verónica Llinás también comentó con buena onda la publicación de Lamothe: "Ya lo amo".