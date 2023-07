Escándalo: famosa locutora habló de "audios" en los que Baby Etchecopar le pidió "fotos desnuda"

Baby Etchecopar y una gravísima denuncia en su contra. Quién fue la locutora radial que lo acusó públicamente en las redes sociales.

Baby Etchecopar es el nombre apuntado por una famosa locutora de radio. La misma, cuyo nombre es Anita Maccaroni, asegurò que fue compañera del periodista durante 12 años y que el mismo ejerciò "maltrato, abuso" y tambièn le pidiò "fotos desnuda".

"Hace 2 meses hice visible 12 años nefastos que me tocaron vivir con el misógino de @angeletchecopar, dónde no solo su abuso de poder, maltrato, abuso a mi persona hizo; sino que muchos medios y uno donde labura no pueden darme una mano porque le tienen miedo", manifestó Anita Maccaroni en su cuenta de Twitter.

A su vez, la locutora radial añadió: "Sabe cómo trabaja Baby ¿Pero quién sos? Sé muy bien cómo te manejas. Este señor cree que aún le tengo miedo porque antes me amenazaba si hablaba. ¿Verdad @angeletchecopar? Decile a la gente que hacías, depravado degenerado, cargador de vidas. Contá a la gente que me mandabas audios, escribías y así a varias pidiendo fotos desnuda. Lamentablemente, muchos que están en el espectáculo te tienen miedo. Yo no".

