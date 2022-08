Escándalo en el cuartel de Bomberos que ayudó Santi Maratea

Tras la colecta de Santi Maratea, el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Miguel sufrió un duro revés. Los detalles.

Una de las colectas de Santi Maratea está inmersa en un escándalo tras varias irregularidades. Se trata del cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad de San Miguel, donde se percibió un faltante de fondos, por lo que varios integrantes salieron al cruce por la alarmante situación.

Meses atrás, Santi Maratea hizo una colecta a nivel nacional de 200 millones de pesos para colaborar con el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Miguel y proveerles una camioneta y equipos ignífugos. Sin embargo, se encendió la polémica por el un desfasaje en el manejo de los fondos y todos apuntan al presidente de la comisión, Nelson Aguirre.

En la última semana, los bomberos dejaron de percibir el subsidio municipal de $6000 pesos semanales destinados para la comida y el vale de combustible para los camiones en los que circulan a diario. La parte que se encarga de administrar los fondos presentó una serie de irregularidades que despertó la reacción de los trabajadores.

Por tal motivo, el gobierno bonaerense tuvo que intervenir: el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, visitará San Miguel y se reunirá con el presidente de la comisión, Nelson Aguirre, a quien todos los bomberos apuntan por una mala gestión. Sumado a eso, el camión del cuartel que recibió la gran colecta del influencer Santi Maratea, se quedó sin combustible el pasado viernes 26 de agosto luego de cubrir un incendio.

Frente a esta situación, se reveló que la tesorera de la Municipalidad tomó la decisión de no darles el vale correspondiente y se incrementó la tensa relación. "Nosotros queríamos saber sobre los movimientos del dinero y de las donaciones, pero se enojaron. Nunca lo acusamos, solo queríamos saber qué estaba pasando porque los muchachos están sacando de su bolsillo", expresó el jefe del cuartel.

De esta manera, la escandalosa situación se puso de manifiesto y se espera que se solucione lo antes posible. Mientras tanto, los bomberos no pueden acceder de manera momentánea a los insumos básicos y ante una emergencia, deben cubrir los gastos ellos mismos.

Santi Maratea fue amenazado de muerte y explotó en las redes

Santi Maratea fue amenazado de muerte tras iniciar una colecta para ayudar económicamente a una residencia donde viven personas trans. Se trató de la institución Gondolín, establecimiento donde residía un grupo de personas trans hace hace algunos meses, cuando el lugar fue destruido por una bomba molotov tras un ataque transodiante.

“Hay realmente mucho odio hacia la comunidad trans y supongo que en el mundo, pero ahora estoy hablando de Argentina y es muy importante que entendamos que eso pasa. Ayer fui a hablar con la institución sobre los asesinatos de las chicas trans. ¿Saben que la expectativa de vida de una chica trans es de 35 años?”, comenzó su descargo el influencer y mostró su empatía para con la comunidad por a que inició esta causa.

Maratea reveló que es la primera vez desde que empezó con las colectas en redes que es amenazado por teléfono y agregó: "El nivel de resistencia que hubo para que nosotros no logremos ese objetivo, que era armar la primera fundación de infancias trans en Argentina fue increíble. Entonces entiendo que esta no es una colecta normal y está muy naturalizado el odio hacia la comunidad trans, hay que hacer una reflexión sobre lo que viven las mujeres trans". "No lo habré contado acá pero lo conté en un par de notas. Me llamó un chabón y me dijo ‘cortala o te hacemos boleta’ y yo le dije, ‘no sé quien sos pero ¿Tenes lengua? porque la vas a usar para chuparme las dos huevos", cerró la personalidad de redes.