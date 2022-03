Es otro: el drástico cambio de look que Toto Kirzner mostró en las redes

El hijo de Adrián Suar y Araceli González sorprendió a todos sus seguidores con una modificación en su cabello.

Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar y Araceli González, mostró un radical cambio de look en sus redes sociales y revolucionó a los usuarios de Instagram. El actor de telenovelas sorprendió a todos sus seguidores después de haber pasado por la peluquería, con una drástica modificación en su cabello.

"Cuando pueda vuelvo", escribió Kirzner en alusión a que prontó volverá a su tonalidad de pelo original, porque se tiñó el cabello de un verde flúor. A pesar de haber mostrado su nuevo look, el actor no se expresó sobre los motivos del mismo, ya que en muchas ocasiones quienes se dedican a encarnar diferentes personajes.

El artista ha pasado por una gran cantidad de colores de pelo, así como de cortes, a lo largo de su carrera. Su tonalidad original es castaño claro, al igual que la de su padre, pero desde hace años que no se lo ve con esa estética.

Toto Kirzner tiene más de 330 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

A pesar de ser hijo de dos grandes celebridades del mundo del espectáculo, Toto Kirzner eligió usar su apellido original y no acudir a los nombras de sus progenitores. Cabe recordar que Adrián Suar se llama Adrián Kirzner Schwartz.

Toto Kirzner sobre su carrera artística y el rol de su padre

A mediados del año pasado, el actor dejó en claro que no acude a Adrián Suar cuando tiene ansias por trabajar. "Nunca le diría a mi papá que me dé un personaje, me incomoda. A ATAV entré por casting y quizá suene raro pero fue así. Él sabía que iba a hacerlo y fue a ver cómo daba en cámara", enunció Kirzner. Y se manifestó sobre su negativa a ser parte de Polka: "Por ahora no lo decidí, pero creo que mi papá va a seguir trabajando hasta que se muera (ríe). No me veo involucrado de fondo con eso, pero quien sabe en algún futuro. Mi papá sabe que yo me tomo mi tiempo y hago mi camino".

"Las comparaciones van a estar siempre y también sé que muchos creen que estoy acomodado. Lo tengo asumido, no pasa nada y no me molesta. Ser el hijo de… abre puertas pero después depende de uno hacerlo bien", continuó el actor, sobre los prejuicios que enfrenta por ser hijo de González y Suar. Y concluyó: "No me dejo influenciar por esas cosas, no es un tema que me haga ruido. Nunca sentí esa mochila".