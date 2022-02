Emmanuel Horvilleur sufrió un insólito accidente con un fideo y terminó en un hospital

El cantate reveló lo que le pasó y se rió de una situación que resultó más peligrosa de lo esperado.

El artista Emmanuel Horvilleur debió asistir a una guardia de un hospital luego de sufrir un insólito accidente en su cocina. El músico relató la experiencia en su cuenta de Twitter para expiar la bronca por la tragicómica situación.

Horvilleur es uno de los músicos más respetados de la Argentina y suele utilizar su cuenta de Twitter para compartir actualizaciones sobre sus shows o hablar cuestiones relacionadas con la música. Por eso, sus seguidores se sorprendieron cuando el mensaje publicado tuvo un tono mucho más personal.

El solista e integrante del duo Illya Kuryaki and the Valderramas (junto con Dante Spinetta) reveló en su cuenta de la red social la peculiar situación que vivió. Si bien no dio muchas precisiones sobre si el hecho había ocurrido en esa fecha o si había sido en otra oportunidad, de por sí la anécdota resultó dolorosa y graciosa a la vez.

"Estar en la guardia de una clínica porque me saqué la uña intentando despegar un fideo seco del fondo de una olla, es una de las cosas más bajón que recuerdo", reveló el músico.

Operan de urgencia a Gimena Accardi: los motivos

Gimena Accardi sufrió una caída y deberá ser operada en los próximos días, por lo que las funciones de Una semana nada más quedan suspendidas hasta nuevo aviso. "Todos coincidieron en ir a una cirugía", contó la propia actriz en sus redes sociales, donde dio detalles de qué le sucedió. Accardi se encuentra en plena temporada de verano en Mar del Plata con el éxito que protagoniza junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas.

Con una ola de reprogramaciones y suspensiones de estrenos y funciones, la temporada teatral de verano en la Argentina está atravesando una verdadera crisis pese a las cifras récord de visitas que alcanzaron Mar del Plata y los principales destinos turísticos durante enero. De todos modos, algunas obras pudieron sortear esta situación y tener una buena temporada, como el caso de Una semana nada más, la obra que protagonizan Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas, que ya había sido un éxito durante el año.

Pese al buen verano que venían teniendo en Mar del Plata, la prensa de la exitosa obra anunció en las últimas horas que las funciones quedaban suspendidas hasta nuevo aviso. Lo que sucedió es que Gimena Accardi sufrió un accidente doméstico y deberá ser intervenida quirúrgicamente. La misma actriz también dio detalles de lo que ocurrió en sus redes sociales: "Ayer salí a pasear a mi perra a la noche (el último paseo antes de dormir), cuando subía la escalera, se me enganchó la correa y me caí".

En ese sentido, Accardi reveló que consultó con distintos especialistas y todos le recomendaron lo mismo: "Ya consulté con cuatro traumatólogos y todos coinciden en ir a una cirugía". "Así que eso nos lleva a suspender las funciones y priorizar la salud, como siempre. Gracias por sus mensajes!", cerró la actriz, que también reveló que sufrió la fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero.