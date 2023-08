El violento ataque de Amalia Granata contra Lali: "Se la dieron de comer"

La diputada anti derechos explotó de furia contra Lali Espósito por su reflexión crítica a Javier Milei y la atacó con un violento mensaje que despertó repudio instantáneo.

Siguen llegando las repercusiones al fuerte descargo de Lali Espósito contra Javier Milei, dirigente político del espacio de ultra derecha La Libertad Avanza, que se impuso en las PASO 2023, y ahora fue la diputada anti derechos Amalia Granata quien atacó a la artista.

Luego del angustiante descargo de Lali - "no me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos que dan, son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos"- la diputada provincial de Santa Fe se manifestó en Twitter y citó uno de los textos de la artista para lanzar una furiosa chicana.

"Lali, hace algunas semanas carnearon a una mujer y se la dieron de comer a unos chanchos y no te vi tirar un solo tweet", escribió Granata, generando polémica en las redes sociales.

El polémico mensaje de Beto Casella sobre el cruce de Lali y Milei

El conductor de Bendita TV se animó a postular su opinión y no anduvo con medias tintas. "Siempre es un buen momento para opinar libremente. A mí me cae bien Lali, es una persona del bien. En general, todo lo que hace está bien. La verdad es que es muy chica y parece una veterana porque tiene un gran sentido común y una gran capacidad de empatizar. Mirá que ella tiene un posición que puede irse a vivir a Miami y no trabajar más. Sin embargo, después es opinable. Hay que vencer la tentación de juzgar la opinión de otros en cuanto al voto", expuso, en diálogo con revista PRONTO.

"Obvio que ella puede opinar sobre Milei como otros pueden hablar pestes de Massa. Ahora, cuando vos opinás con respecto a un candidato o un referente político tenés que tener presente que hay gente que se siente representada. Entonces, cuando vos decís 'fulano es una porquería' estás de alguna manera calificando. Como se decía en alguna época: 'Tal televisión es tv basura'. Ahí estás calificando a los televidentes también", sumó, de forma polémica. Por último, Beto reforzó su posición centrista y outsider, y sentenció: "Yo puedo tener mi idea pero creo que no juzgaría. Es el universo de la democracia y es el juego de la democracia. A mí Milei, Kicillof y Massa me tienen que dar lo mismo en cuanto a que son propuestas políticas y hay gente que las elige".