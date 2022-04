El video de Gallardo y "Alina Moine" que se filtró en las redes sociales

Se viralizó un video del Muñeco que da que hablar. Marcelo Gallardo y Alina Moine, protagonistas una vez más de la novela del momento.

Alina Moine y Marcelo Gallardo habrían iniciado un romance que, de acuerdo a Rodrigo Lussich, está confirmado. Lo cierto es que hace pocos días Adrián Pallares aseguró que tanto la periodista como el técnico de River Plate fueron vistos juntos en Salta, cuando el mes de marzo apenas comenzaba. Ahora, en las redes sociales comenzó a circular un video que dio que hablar.

En el film puede observarse a Marcelo Gallardo a punto de subirse a un avión, y detrás de él se encuentra una dama rubia y alta, a quien muchos identificaron con Alina Moine. De acuerdo a lo expresado por la periodista, quien dialogó con Luli Fernández, ella no viajó a Salta y la persona en cuestión es una amiga suya que sale con una persona cercana al "Muñeco".

De todos modos, sea o no Alina Moine, lo cierto es que Luli Fernández aseguró que la rosarina oficializó su romance con Gallardo. "Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo… Yo no soy clandestina”, habrían sido las palabras de la conductora de ESPN.

Se cansó: la esposa del Muñeco Gallardo rompió el silencio y habló de Alina Moine

Marcelo Gallardo y Alina Moine estarían viviendo un romance fogoso. De acuerdo a lo manifestado por Rodrigo Lussich y diferentes periodistas de espectáculos, la rosarina y "El Muñeco" iniciaron una historia hace un tiempo prudencial. Sin embargo, la esposa del entrenador de River Plate rompió el silencio y la polémica aumentó a niveles estratosféricos.

La periodista Karina Iavícoli, en Socios del Espectáculo, aseguró que Geraldine La Rosa se comunicó con ella para afirmar que Marcelo Gallardo sigue a su lado y que las versiones instaladas en los medios sólo intentan "destruir" la imagen del técnico más ganador de la historia del "Millonario". Por su lado, Lussich aseguró que la realidad es que "El Muñeco" y Alina están juntos hace mucho.