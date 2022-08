El vergonzoso momento de La China Suárez que quedó grabado: "Muy gauchita"

La actriz vivió un insólito momento con su representante y no pudo ocultar su sorpresa frente a las cámaras.

"La China" Suárez protagonizó un vergonzoso momento junto a su manager y quedó grabado para las redes sociales. Sin ocultar su cara de sorpresa por la insólita declaración de su compañera, la actriz fue tajante: "No para de decir pelotudeces".

Actualmente, la modelo y actriz se encuentra en Uruguay para realizar una película, motivo por el que muestra su día a día en el set de grabación y todo el proceso que existe detrás de los proyectos audiovisuales. Sin embargo, en una reciente historia que subió a Instagram, se puede escuchar como su representante, Caro Nolte, la expuso completamente.

“Ella es muy gauchita, chicas, la van a amar”, se puede escuchar a la representante. Caro estaba presentado a Suárez ante la integrantes del equipo de maquillaje y peinado, lo que generó una gran sorpresa en la intérprete de Lo que Dicen de Mí. Posteriormente, la artista continuó grabando su look para las historias de Instagram, pero nuevamente fue interrumpida por su representante, pero esta vez ella no le permitió seguir. "¡Boluda, ojo! No para de decir pelotudeces… no para de hablar. Va a salir en todos los portales", determinó "La China" Suárez.

El motivo por el que Vicuña no estuvo en el cumpleaños de su hijo con La China

Benjamín Vicuña no asistió al cumpleaños de su hijo menor, Amancio, organizado por Eugenia "La China" Suárez. La periodista Paula Varela dio a conocer el motivo por el que el chileno no asistió a la celebración de vida de su hijo.

"'La China' llegó el miércoles con todas las criaturas y Amancio fue a la casa de Benjamín, porque le tocaba a él, y ese jueves fue el cumpleaños de Amancio", comenzó su descargo la periodista en el ciclo Socios del Espectáculo y aseguró que el actor de novelas como Don Juan y su Bella Dama y Argentina, Tierra de Amor y Venganza festejó el cumpleaños de su hijo ese día, junto con su familia más cercana.

Suárez hizo un gran festejo en el jardín de su casa el sábado siguiente al cumpleaños de su hijo, evento al que Vicuña no acudió. "Lo que quiero contar es: en este caso, las familias no están ensambladas aún", cerró Varela, sobre la tensa relación que habría entre los artistas que estuvieron en pareja durante seis años.

Luli Fernández agregó un dato no menor a la información ofrecida por su compañera: "A diferencia de cuando hacen los festejos con Pampita que están todos juntos".