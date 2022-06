El triste anuncio de Sonsoles, la ahijada de Sandra Mihanovich: "Voy a poder"

Sonsoles Rey, la ahijada de Sandra Mihanovich e hija de su esposa, Marita Novaro, dio un triste anuncio en sus redes sociales.

Hace pocas semanas se cumplieron 10 años del transplante de riñón de Sonsoles Rey, ahijada de la cantante Sandra Mihanovich e hija de su esposa, Marita Novaro. En ese marco, la joven sorprendió a sus seguidores de Instagram con un triste anuncio y la promesa de darle pelea al nuevo problema de salud que está atravesando. "Voy a poder", expresó en una de las dolorosas stories.

"No estoy pasando un buen momento con mi salud de nuevo...lo cuento porque muchos me preguntan que me pasa...gracias siempre por sus mensajes", comentó Sonsoles en la primera de un largo hilo de stories de Instagram, red en dónde contó los detalles de su cuadro. "Voy a darlo todo como siempre, pero se me viene una complicada. Jamás abandonaré la batalla. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo siempre", agregó, junto a una fotografía abrazada a la cantautora Sandra Mihanovich, quien le donó un riñón hace 10 años.

Cuál es el problema de salud que tiene Sonsoles Rey

Siguiendo su relato, Sonsoles contó que el riñón que le fue donado está empezando a fallar: "Hace dos años que vengo peleándola, no sabemos porque este riñoncito que tanto amo no quiere andar más! (...) Voy a poder! Hoy me ponen un catéter en el cuello (que lindo) para poder ir a diálisis y prepararme para un nuevo transplante".

"Tengo que poner de nuevo el cuerpo! Pero todo lo que sea oscuro, lo llenaré de luz. Porque así soy. Me gusta la vida y cuando termine esto, fiestón", reflexionó, antes de terminar de agradecer a todos los que le escribieron para solidarizarse con ella y enviarle buenos pensamientos. "Hay gente increíble en este mundo que ya me ofrecieron un riñón. Dios mío! Gracias, debo valer la pena", cerró.

Dos meses atrás, Sonsoles escribió una publicación por el cumpleaños de la cantante y actriz de Brujas, Sandra Mihanovich, y le dedicó un feliz mensaje: "Hoy es tu cumpleaños @sanmihanovich y yo vivo gracias a vos. Agradezco a la vida por mil razones de que estés en mi vida, que estés al lado mío, que me cuides como madre y protejas cuerpo a cuerpo. Gracias siempre queda chico, sos parte de mi cuerpo literal y de mi alma. Gracias gracias gracias y muy feliz todo".