El triste adiós a uno de Los Nocheros: "Es el fin"

El cantante de folklore anunció el motivo de su despedida de los escenario. Kike Teruel ya no será parte de Los Nocheros a partir de abril.

Kike Teruel dio a conocer que se despide de los escenarios y dejará de formar parte de Los Nocheros tras más de veinte años de carrera juntos. El folklorista contó que las razones de su decisión no están basadas en una intención de empezar un camino como solista, sino que sintió que su aporte a la banda ya estaba dado.

"Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé. Me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así pero estoy en una excelente relación con los chicos", comenzó su descargo el cantante en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Kike recordó que se hizo como músico de la mano de Los Nocheros y que su alma siempre estará ahí y sumó: "Yo no voy a seguir como solista. No voy a seguir cantando, no me voy a hacer una carrera en absoluto. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. Mi voz y mi corazón cantor quedan en Los Nocheros. Este es el fin de mi carrera como cantor profesional".

"El miércoles vamos a cantar vamos a cumplir los cuatro todos los compromisos que tenemos hasta abril, pero esta es mi última temporada de verano y este es mi último Cosquín. Me encantaría. Gracias a Los Nocheros hice mi familia, conocí a la madre de mis hijos cantando en una peña y también conocí el mundo", añadió el músico en su descargo. Y sumó: "Siempre supe que mi misión era cantar canciones de amor y esa misión está más que cumplida, pero siento que ahora es momento de otra cosa. Mi misión de cantor ya está".

Teruel aseguró estar sin ideas para el grupo musical y ese fue el motivo principal de su decisión: "Es como jugar en un equipo y dar el pase nada más. Ellos decidirán cómo se acomodan tras mi retiro, me encantaría que encuentren un reemplazo. Yo cumplí mi sueño. Luché para que la música popular tuviera el lugar que le correspondía. Nuestra música llegó a muchísimos lugares. Conocí el mundo y con nuestras canciones llegamos a muchas cabezas y corazones. Estoy muy agradecido".

La despedida de "La Sole" a Kike Teruel

La cantante de Arequito escribió un comentario en ese posteo de Instagram y enunció: "Solo los que andamos y andamos kilómetros podemos comprender lo que significa hacer el camino de la música desde cero, a fuerza de sueños y pasión. Nocheros sin dudas logró llegar a lo más alto y en eso ¡tu personalidad de ir al frente siempre tuvo mucho que ver! Nada es gratis y el esfuerzo se hace sentir. La libertad de hacer lo que nos da ganas es parte de un aprendizaje maravilloso que nos da recorrer ese camino".