El trabajo de Silvina Luna para ganar en dólares mientras sigue internada

Mientras se recupera de la infección y queda a la espera del trasplante, Luna continúa ganando dinero.

Luego de pasar un mes internada de gravedad, Silvina Luna empezó a mejorar poco a poco: ya respira por sus medios, puede hablar e incluso ya fue pasada a una sala común. Sin embargo, todavía le queda un gran proceso de recuperación por delante y no podrá retomar su trabajo en los medios por un tiempo. Pero sí tiene un trabajo que le permite ganar en dólares mientras se recupera.

Según dio a conocer Ángel de Brito en LAM, una vez que esté mejor, Luna tendrá que hacer varias sesiones de terapia física para recuperar la movilidad tras pasar tanto tiempo acostada e inmóvil. Con su salud como prioridad, Silvina esperará a estar recuperada al 100% para volver a trabajar en televisión, pero mientras tanto, la plataforma Divas Play le sigue brindando un ingreso.

En febrero de 2022, la modelo se hizo un perfil en esta plataforma de fotos eróticas y debutó con una superproducción junto a Florencia Peña. Desde entonces y hasta su internación, Silvina siguió produciendo y compartiendo contenido, al cual se accede con una suscripción de 15 dólares mensuales.

Durante el tiempo que la exparticipante de El Hotel de los Famosos cayó internada en el Hospital Italiano y, hasta el momento que sigue bajo observación médica, el contenido siguió disponible y los interesados en acceder al contenido pudieron continuar pagando por este acceso especial.

Ximena Capristo y una fuerte revelación sobre la salud de Silvina Luna: "Milagro"

Ximena Capristo rompió el silencio dio una esperanzadora noticia sobre la salud de Silvina Luna. Ambas artistas fueron compañeras en Gran Hermano y luego se insertaron en el mundo del espectáculo en tiempos similares, pero su amistad logró trascender todas las pantallas. A un mes de la internación de Luna, la esposa de Gustavo Conti reveló lo menos pensado sobre la recuperación de su amiga.

La salud de Silvina Luna es uno de los temas que resuenan más fuerte en el mundo de la farándula, ya que tras haber estado internada de gravedad por casi un mes, la modelo logró recuperarse y poco a poco empieza a encaminarse para recibir el alta. La poca información que se tuvo del tema, fue gracias a varios programas de espectáculos, ya que la familia de la mediática decidió mantener un perfil bajo al respecto. Sin embargo, Capristo rompió el silencio e hizo un revelador comentario en Intrusos y, posteriormente, en LAM.

Interceptada por el móvil del programa de América TV, Capristo brindó detalles de la salud de Silvina. "La pasamos muy mal, pero peor la pasó ella. Nosotros, muy tristes", empezó por decir Ximena visiblemente afectada. Luego sumó: "Teníamos la esperanza de que todo salga bien y surgió este milagro de recuperación. Y digo milagro porque ella estuvo muy grave".

"Me cuesta hablar de este tema, me llamaron para dar muchas notas y no soy nadie para dar un parte médico de esto. Sí se encarga el Hospital Italiano, su hermano que está al lado de ella y obviamente estamos en contacto", aseguró también la actriz. Aunque si bien Luna todavía está lejos del alta, ya puede respirar por sus medios y volvió a hablar, motivo por el que pudo recibir visitas de sus amigos. Frente a esto, Capristo sentenció: "Quiero que me vea fuerte, no angustiada. Nosotros tenemos que darle fuerzas, ella es la que va a salir adelante de a poquito, pasito a pasito. Va a estar bien, es el tiempo, hay que esperar".