El terrible accidente de la China Suárez: "Me tragó la tierra"

"La China" Suárez sufrió un duro accidente en Salinas Grandes y preocupó a sus seguidores.

Eugenia "La China" Suárez sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de imágenes en las que mostró las consecuencias del durísimo accidente que sufrió en Jujuy. La actriz se encuentra en el norte argentino filmando Objetos, la película que protagoniza junto con Álvaro Morte, conocido por haber interpretado al Profesor en La Casa de Papel.

Después de unas semanas bastante complicadas por el escándalo mediático que se desató por su relación con Mauro Icardi, "La China" Suárez se muestra muy tranquila y feliz en sus redes sociales, desde el norte argentino. La actriz se dirigió hacia ahí para filmar escenas de la película Objetos, que la tendrá como protagonista junto con Álvaro Morte (el Profesor de La Casa de Papel). Pero durante su estadía norteña, "La China" sufrió un duro accidente y mostró las consecuencias del mismo en sus redes sociales.

Con mucho humor y una sonrisa en su cara, la actriz compartió en Instagram una serie de imágenes en las que se ven los raspones que le quedaron en las piernas por un resbalón en su excursión a las Salinas Grandes. "Heridas de guerra. Torpe since 1992", se burló "La China" de ella misma y su torpeza. Pese a la preocupación de sus seguidores por las explícitas imágenes de las lastimaduras que le provocó su caída.

Aunque no aclaró cómo se las hizo, en una historia de Instagram la actriz contó: "Me caí en uno de esos 'ojos de agua'. Literal me tragó la tierra". "La China" tiene casi 6 millones de seguidores en Instagram que se sorprendieron con los golpes que se dio la actriz, aunque también se relajaron cuando vieron las siguientes publicaciones en las que se ve a Suárez andando en moto en las Salinas y disfrutando del impactante paisaje.

La historia en la que "La China" Suárez deslizó cómo se lastimó

"La China" Suárez dio su primera entrevista después del Wandagate

Tras semanas sin comunicarse con la prensa, Suárez dio su primera nota desde Jujuy. Cuando los periodistas se le acercaron a hablar, ella respondió amablemente, pero aclaró que no iba a responder nada sobre su vida personal y que tampoco podía adelantar detalles sobre este nuevo audiovisual.

Sin embargo, pudo contar algunas cosas sobre su viaje a Jujuy, que la conmovió especialmente porque le recuerda a sus días de infancia en Salta. "Mi papá era de Salta y mi tío y mi familia paterna también, así que me crié escuchando folclore. Íbamos a una peña cerca de mi casa, como la que fuimos ayer, así que fue como volver a mi infancia", comentó. "Nos quedan unos días más filmando. No me dejan adelantar nada de la película, pero está buenísima y creo que el paisaje se va a ver espectacular", agregó la actriz.