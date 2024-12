El triste adiós de Mirtha Legrand que conmocionó a la televisión: "Me han demostrado".

Mirtha Legrand generó gran conmoción en la televisión tras confirmar su despedida. La famosa conductora entristeció a sus seguidores al decirle adiós a su ciclo televisivo, La Noche de Mirtha, con unas emotivas palabras frente a la cámara.

Este año, Legrand volvió más renovada que nunca a la pantalla chica: se permitió jugar con el humor, habló sin tapujos con sus invitados e incluso recibió grandes celebridades en su mesa. Sin embargo, esta propuesta llegó a su fin y el sábado a la noche terminó por despedirse de la pantalla chica hasta nuevo aviso.

"Hoy es nuestro último programa y estas pocas palabras es para agradecer a todo mi equipo que ha sido maravilloso, a mi equipo técnico lo mismo, a la gente del canal, al canal 13, pero sobre todo a ustedes señores que me han acompañado con mucho amor", empezó visiblemente emocionada. Así, sumó: "Yo hago esto porque me gusta, porque me da placer, porque me gusta estar en contacto con ustedes y creo que lo he logrado. Me han demostrado más amor que nunca, me he sentido muy querida”.

Y aunque si bien no hay precisiones sobre su regreso el año que viene, si expresó su voluntad de querer regresar. "Espero volver el año que viene. Así que feliz año, que nuestro país se reconforte y estemos todos juntos los argentinos y adelante con la Argentina. ¡Viva la Argentina, señores!", sentenció.

Roly Serrano habló del drama que vivió y se quebró en plena mesa de Mirtha Legrand: "Muy grande"

Roly Serrano estuvo como invitado en el ciclo de Mirtha Legrand en El Trece después de su brutal accidente por le que estuvo en grave estado durante meses. El actor relató lo que vivió y no pudo contener las lágrimas al revelar un detalle que la diva y su nieta Juana Viale tuvieron con él.

El artista sufrió un accidente automovilístico por el que estuvo nueve meses internado, tres de ellos en coma. En pleno proceso de recuperación y después de haber bajado 50 kilos, Roly acudió a la mesa de Mirtha y le agradeció a la conductora por el interés que ella y los suyos demostraron en su estado de salud.

"Gracias. Siempre las escuché a vos y a Juanita preguntar a todos mis amigotes cómo estaba, deseando que estuviera bien. Es un acto de amor muy grande, muy grande", comentó Roly y en ese momento la voz se le cortó por la emoción. Mirtha le aseguró que se alegra de verlo bien e hizo un poco de tiempo durante unos segundos, para que el actor pudiera recuperarse y continuar su descargo.

"Me dormí. Venía de la temporada de Carlos Paz. El Pumita (Goity) me dijo dos días antes ‘no vengas solo’. Le digo ‘no te hagas problemas, voy a encontrar a alguien que me acompañe’. ¿Y qué hice? No le hice caso", reveló Serrano sobre su accidente. Y cerró: "Gracias a Dios y a la vida, no lastimé a la familia que choqué. Me dormí y me llevé por delante el coche. Venía a 100, pero lo que pasa es que es una camioneta pesada, grande”.