El Puma Rodríguez dio la noticia más triste: "Mañana no sé si estoy"

Tristeza total por lo que dijo El Puma Rodríguez. Qué manifestó el famoso cantante y por qué deslizó estas palabras.

El Puma Rodríguez es uno de los cantantes más conocidos de Sudamérica. En Argentina, particularmente, logró llegar a muchas familias con su música y aún se mantiene en gran parte de las fiestas que se desarrollan dentro del país. Es por esta razón que, al hablar de su salud, José Luis entristeció a sus seguidores.

Tras someterse a un trasplante de doble pulmón en 2017, José Luis Rodríguez empezó a tomarse la vida de otra manera. Y es por eso que, en Infobae, el artista manifestó: "Te puedo decir una cosa nada más: estoy en el aquí y ahora, la palabra después no existe para mí. Si hay que tomar una decisión la tomo de inmediato, no espero nada ni a nadie. Eso porque decido al instante, mi esposa me dice: después´, yo le digo ´no, después no, vamos a verlo ahora, vamos a resolverlo ahora´. Mañana no sé si estoy, yo estoy en el presente y en el aquí y ahora del hoy. Ayer se me fue, mañana no está´".

"Entonces cuando aprendes eso, a vivir la vida cada día con su afán, todo cambia. Yo no planifico nada ahora, antes planificaba para cinco, diez años, para el año, pero ahora ya no planifico nada. Van surgiendo las cosas, veo si las hago o no, pero estoy en ese camino de la inmediatez, de lo rápido", aseguró El Puma Rodríguez, y agregó una frase que alertó a sus fans: "Te puedo decir una cosa nada más: estoy en el aquí y ahora, la palabra después no existe para mí. Si hay que tomar una decisión la tomo de inmediato, no espero nada ni a nadie. Eso porque decido al instante, mi esposa me dice: después´, yo le digo ´no, después no, vamos a verlo ahora, vamos a resolverlo ahora. Mañana no sé si estoy, yo estoy en el presente y en el aquí y ahora del hoy. Ayer se me fue, mañana no está´".

El cambio de vida del Puma Rodríguez tras su transplante

Sin titubeos, José Luis Rodríguez reconoció que cambió su forma de vivir luego del doble transplante de pulmón: "Por supuesto que aligeré totalmente mi carga de cosas que no me pertenecían, de cosas que me echaba al hombro, que me descuidaban. Yo creo que hay dos mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas con toda tu mente y todo tu corazón, pero por sobre todas las cosas -esposa, madre, hijo, cosas materiales- amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si tú no te amas no puedes amar a los demás".

"Siempre saco a colación el bendito ejemplo del avión, de la despresurización, ponte la máscara tú primero y después a los demás. Entonces, necesito protegerme yo primero para poder socorrer al otro. Antes era al revés, yo me descuidaba y servía a los otros y me echaba una carga que no me pertenecía. Entonces ahora no, yo primero. Yo respiro primero y te doy el oxígeno después", sentenció El Puma Rodríguez.