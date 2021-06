El polémico posteo de Maxi López por el día del padre

Lejos de celebrar la fecha, el futbolista compartió una fuerte publicación en la que atacó a la madre de sus 3 hijos, Wanda Nara.

El futbolista Maxi López aprovechó el día del padre en la Argentina para lanzar un fuerte mensaje a la empresaria y madre de sus tres hijos, Wanda Nara. Pese a que en los últimos meses no se habían cruzado, el futbolista guardó la bandera blanca y le reclamó estar alejado de Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que tienen en común.

A través de una historia de Instagram el futbolista no se dejó atrapar por las sutilezas y cargó directamente contra su exesposa a quien acusó de "cortar lazos" entre los pequeños y su padre. "Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca", escribió López en una foto junto a los niños en las cercanías de la Torre Eiffel. "Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben", agregó.

Mientras tanto, los 3 niños disfrutaron de un fin de semana en el campo, en las afueras de Milán junto a su madre, sus dos hermanas y el marido de Wanda, Mauro Icardi. en donde celebraron el cumpleaños de la madre del futbolista del PSG junto a sus sobrinos y Nora Colosimo, la mamá de la empresaria.

La imagen del cumpleaños familiar fue, hasta el momento, la única respuesta que la empresaria a su exmarido compartió en su cuenta de Instagram en la que comparte las ocurrencias de sus pequeños ante sus casi ocho millones de seguidores. "Vacaciones en casa y en familia. Hermoso domingo, cumple de mi suegra", expresó la rubia junto a la foto familiar.

A mediados de enero, la mediática se refirió a su exmarido cuando se sumó al desafío “Verdadero o falso” en Instagram y una de sus seguidoras le consultó si- “¿Es verdad que Maxi López no puede ver a sus hijos?”, ya que el reclamo por el día del padre no es la primera vez en la que el ex River Plate se refiere en esos términos a la madre de sus hijos.

“Falso, los ve cuando puede venir a verlos...”, respondió Wanda. En esa línea, otro fan le preguntó si “¿Alguna vez hablaste mal del padre de tus hijos?”, pero, contundente, ella contestó: “Algunos confunden que quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad. Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal...cada uno es responsable de sus actos y yo de hacer crecer niños con paz interior, felicidad y amor, mucho amor”.