El Polaco y Karina, otra vez juntos: "Me vuelve loco"

Los cantantes fueron visto juntos y los fanáticos se ilusionaron al verlos tan unidos.

Ángel de Brito puso en evidencia a El Polaco y a Karina "La Princesita" cuando compartió un video en el que se vio a los artistas juntos otra vez. Tanto el cantante como la madre de su primera hija, confirmaron sus respectivas separaciones y verlos de esta forma alimentó la ilusión de los fanáticos que quieren que renazca entre ellos la historia de amor.

Karina se presentó anoche en la Trastienda y sorprendió a los fanáticos cuando invitó a su expareja y padre de su única hija a compartir el escenario con ella. El Polaco empezó a interpretar "Deja de Llorar" pero notó que la banda estaba tocando la canción un tono más arriba y le dijo a la cantante que no seguiría en ese tono. La artista le dijo a su banda que lo sigan a él, el vocalista le dio algunas indicaciones a los músicos que rápidamente le siguieron la corriente y volvió a comenzar.

El Polaco cantó: "Olvidate de ese hombre infiel porque desde hoy tu vas a ser feliz junto a mí", antes de decirle a Karina: "¿Vas a hacer el meneo?". La intérprete de Con La Misma Moneda lanzó una carcajada y se dispuso a menear mientras el padre de su hija seguía cantando: "Porque ya no aguanto más el roce de tu piel, y a mí me vuelve loco de placer, es tan grande el deseo, no me puedo contener". El público acompañó cantando el reconocido tema mientras Karina los arengaba para que no dejen de hacer palmas.

El Polaco estalló de furia en las redes

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, El Polaco hizo un descargo donde dio a conocer el motivo de su enojo. El cantante se realizó un hisopado porque tenía que viajar a cumplir con compromisos laborales y le mandaon el resultado positivo, por lo que tuvo que cancelar los shows previstos para esos días. No obstante, al día siguiente, al intérprete de El Ángel Que Me Guía Desde El Cielo le enviaron un resultado completamente opuesto: el testeo dio negativo.

El Polaco evidentemente indignado manifestó: "La verdad que estoy re caliente. No pueden hacer esto que hacen. Gente se quedó sin laburar, pérdidas a la gente que me contrata. No soy una persona que le gusta hinchar los huevos, pero eso no va a quedar así!! Es una VERGÜENZA. Para los que no entienden, ayer me dijeron que era positivo!! Y hoy me mandaron otro comprobante de que soy negativo!! Una locuraaaaa".