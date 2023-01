El Pelado Trebucq contó la verdad de su salida de Crónica: "Hace cinco meses"

Esteban Trebucq decidió contar la verdadera razón de su partida. El ex "Pelado de Crónica" debuta en A24.

Esteban Trebucq fue una de las grandes figuras que tuvo Crónica TV en los últimos años. En los últimos días se despidió del canal de las "placas rojas", ya que un nuevo destino lo espera. Y en diálogo con Primicias Ya, "El Pelado" reveló la razón de su adiós al medio en donde trabajó durante mucho tiempo.

"Hace cinco meses que vengo hablando con A24 y América. La llegada de Rolando Graña como gerente de noticias aceleró todo. Después de pensarlo, tomé la decisión. No fue fácil, pero este es un desafío inmenso", aseguró Trebucq, quien debutará en A24 como conductor de La cruel verdad.

Contando cómo será su programa en A24, Trebucq reveló: "Voy a tratar de ofrecer una mirada crítica de la realidad. Una realidad dura. Este es un país que se cae a pedazos desde hace unos años. Yo voy a hacer hincapié en la gente que no tiene nada, en los olvidados".

"Aspiro a hablarle a gente que no elije qué comer o directamente no come. No voy a analizar el consejo de la magistratura. Voy a ir al hueso. Yo soy políticamente incorrecto y voy a seguir siendo así porque no me sale ser de otra manera", sentenció "El Pelado", quien ya no tendrá relación alguna con Crónica TV.

El Pelado de Crónica reveló su adicción: "Por eso perdí el pelo"

Esteban Trebucq, más conocido como "El Pelado" de Crónica TV, rompió el silencio para hablar de un tema complicado de su vida. Se trata de su adicción al trabajo, situación que repercutió en su vida personal y sobre la cual se explayó para brindar detalles de cómo transita su día a día.

"El Pelado" pasó por el ciclo Seres Libres conducido por Gastón Pauls. "Perdí el pelo por el trabajo, me separé por el laburo", reveló Trebucq, quien detalló que fueron dos los matrimonios le costaron a raíz de sus interminables jornadas laborales. Entre lágrimas, contó que el tiempo de descanso se lo dedica a sus hijas.

"Laburaba todos los días, de domingo a domingo", recordó sobre sus inicios en el periodismo en la década del 90 en La Plata. "Dormía, me levantaba, me planchaba la camisa y me iba de nuevo al diario. Ser empleado de un diario es lo más cerca de la esclavitud", sostuvo de manera contundente.