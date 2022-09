El pasado "bostero" de Morena Beltrán: cuál fue su vínculo con Boca Juniors

Morena Beltrán es una de las periodistas deportivas más destacadas de la actualidad y tiene un fuerte pasado como hincha de Boca.

Morena Beltrán es una de las periodistas más destacadas de la actualidad y, al igual que la gran mayoría de los periodistas deportivos, suele ocultar de qué equipo son fanáticos o por qué conjunto hincharon durante su infancia y adolescencia para no ser acusada de parcialidad. Pero en tiempos de redes sociales, para algunos profesionales esto se hace imposible ya que en algún momento mostraron su fanatismo por algún club argentino, tal como le pasó a la figura de ESPN

Desde hace ya un tiempo, Morena Beltrán viene destacándose dentro del periodismo deportivo, con cada vez más espacio para demostrar sus conocimientos. Uno de los lugares en los que su nombre empezó a sonar cada vez más fuerte fue en las redes sociales, donde también se pueden encontrar muchas pruebas del tremendo pasado bostero que tiene la periodista.

Fanática de Boca desde su adolescencia, Morena perteneció a Las Boquitas, un grupo de porristas que solía acompañar al conjunto "Xeneize" en sus presentaciones de local. De la misma manera, en las redes se pueden encontrar muchas imágenes de la periodista con la camiseta del equipo que tiene como líder absoluto a Juan Román Riquelme.

"Te gustaba Boca. Eras fan, pero no eras hiper fan de Boca. Yo creo que a los 13, 14 años fue cuando ya empezaste", aseguró su hermana Lola durante una transmisión en vivo en Twitch, que se volvió viral y que propició muchas críticas para la periodista. En ese sentido, cabe destacar que en el pasado el usuario de Morena era @morenabeltran12, en clara alusión al característico número con el que se conoce a la hinchada Xeneize.

Terminante decisión del novio de Morena Beltrán

Tomás Mantia es el novio de Morena Beltrán, y en las últimas horas se pronunció sobre la relación que se hizo pública recientemente. Dejando en claro que se conocieron hace tres años, el futbolista de Flandria tomó una decisión contundente al viralizarse su historia junto a la periodista de ESPN.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien, en Mitre Live, reveló que Tomás Mantia intercambió mensajes con él vía WhatsApp. El defensor del ascenso argentino confirmó su romance y explicó las razones por las que decidió no hablar con la prensa en forma pública. "Nos conocimos en Mar del Plata, porque yo jugaba en Alvarado, por un amigo en común en el 2019. Gracias por entender la situación, estalló estos días la noticia, pero hace bastante que salimos, y no estoy acostumbrado a todo esto”, reveló el deportista.

“Nos conocimos en 2019 y estamos de novios ya hace más de un año y medio, no tengo bien las fechas”, agregó Tomás Mantia, quien agregó: "Sí, es verdad. Estamos de novios. Estoy de novio con Morena Beltrán. Pero no es por ella, no quiero dar entrevistas". De este modo, la relación de Morena Beltrán con el futbolista de Flandria quedó confirmada.