El papá de Tini Stoessel apuntó contra Camila Homs: "Es una conflictiva"

Alejandro Stoessel, el papá de Tini Stoessel, sorprendió con un llamativo gesto en sus redes y apuntó directamente contra Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul.

El papá de Tini Stoessel, Alejandro Stoessel, se metió en la polémica entre su hija, Rodrigo de Paul y Camila Homs. Esto coincide con los rumores que salieron días atrás que aseguraban que Alejandro estaba muy molesto por la polémica que se generó alrededor de Tini.

La separación entre De Paul y Homs fue extremadamente mediática, especialmente por los rumores de que el futbolista le había sido infiel con Stoessel. En medio de este fuerte revuelo, el papá de la cantante sorprendió con un llamativo gesto en su cuenta de Twitter.

Desde que la polémica salió a la luz, cientos de usuarios fanáticos de Tini le demuestran su apoyo en Twitter y critican a Camila, mientras que otros hacen lo contrario. El papá de Stoessel expresó su opinión a través de un like: le dio "me gusta" a un tweet en contra de Homs.

El like del padre de Tini Stoessel en el tweet en contra de Camila Homs.

"La verdad apoyamos a Rodrigo de Paul. La ex es una conflictiva. No puede creer que la dejara. Ahora se da cuenta que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini ponga una denuncia penal por calumnias e injurias, a ver cómo le va", escribió una usuaria. Entre todos los likes, se puede ver el de Alejandro, que aparentemente no tuvo tapujos para defender a su hija.

Las quejas del papá de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul

La relación entre De Paul y Tini generó todavía más polémica después de que "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le advirtiera al futbolista que si no solucionaba pronto este escándalo, podría quedar afuera del Mundial de Qatar 2022.

A partir de esto, se rumoreó que a la familia de Tini, especialmente a su papá, no le habría gustado nada la situación en la que su hija está envuelta. “A la familia de Tini le llegó obviamente todo lo qué pasó entre De Paul, Camila y ahora también el 'Chiqui' Tapia. Esto último habría desatado un malestar profundo”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“A la que menos le importa todo sería Tini, ella está sumamente enamorada de Rodrigo y ve todo con tranquilidad, pero a la familia de la cantante no le da lo mismo todo esto, no le gusta el quilombo”, sumó el periodista. Y destacó que Stoessel "habría tenido varias charlas con sus íntimos sobre este tema" ya que ella "nunca estuvo involucrada en nada polémico y no quieren que esta sea la excepción".