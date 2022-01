El nuevo trabajo de Damián Betular tras su inesperada renuncia

Tras renunciar al Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, Damián Betular comenzó un nuevo camino laboral en el que seguirá ligado a la gastronomía.

Tras renunciar al Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, Damián Betular comenzó un nuevo camino laboral en el que seguirá ligado a la gastronomía. Sin embargo, lejos de los hoteles y complejos, el jurado de MasterChef Celebrity eligió una alternativa completamente diferente.

Tras lanzar su libro Volumen 1, en donde además de recetas también cuenta momentos de su vida, Damián Betular se decidió y abrirá su propia pattiserie. Este emprendimiento se ubicará en Villa Devoto, en la esquina que cruza las calles Asunción y Mercedes.

Cerca de allí, Betular tendrá Cucina Paradiso, el restaurante que montó su colega Donato de Santis. Lo cierto es que, luego de abandonar su cargo como chef ejecutivo tras 9 años de servicio, el Palacio Duhau ya no es el segundo hogar de Damián.

La triste despedida laboral de Damián Betular: "Hasta siempre"

Damián Betular es uno de los cocineros más famosos del país. Su popularidad creció a raíz de la participación como jurado en MasterChef Celebrity y Bake Off Argentina, aunque durante muchos años se desempeñó como chef ejecutivo en el Palacio Duhau. En las últimas horas decidió tomar una drástica decisión que anunció con tristeza en sus redes sociales.

"HASTA SIEMPRE…", comenzó diciendo Damián Betular, para luego confirmar su alejamiento del complejo ubicado en Buenos Aires. En este sentido, el protagonista continuó: "En abril del año 2013 llegué para una entrevista de trabajo al mejor hotel de Argentina, el lugar en el que había soñado trabajar desde que empecé a estudiar. Pasaron las semanas y recibí una llamada: me daban la bienvenida a Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires".

"Fueron nueve años, que me formaron como profesional y como persona. Nueve años en los que me sentí acompañado y cuidado, en que recibí el apoyo para poder crear sin límites, disfrutando de hacer lo que más amo. Hoy termina mi paso por este lugar maravilloso en el que pude crecer, lugar que me regaló momentos inolvidables y al que pude representar viajando por numerosos destinos", resaltó Damián Betular, quien a partir de ahora ya no formará más parte del Palacio Duhau.

Para finalizar, Damián Betular agregó: "Lo más importante de estos nueve años son las personas: amigos y colegas. Personas que cambiaron mi vida, algunas de las cuales ya no están, personas que me acompañan en cada decisión que tomo y que llevo conmigo para siempre. Solo queda decir GRACIAS".