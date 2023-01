El nuevo trabajo de Abel Pintos, alejado de la música: "Me apasiona"

El cantante dio detalles de su nuevo proyecto laboral y aseguró que "es algo que surgió hace poco tiempo" y que lo apasiona.

Abel Pintos decidió tomarse un descanso del intenso ritmo que le impone su carrera musical y se enfocó en un nuevo proyecto laboral. El cantante decidió apostar a un emprendimiento relacionado a la agricultura y la sustentabilidad, una faceta totalmente desconocida por sus fanáticos y que los sorprendió por completo.

En una entrevista que brindó para Infobae, el intérprete de éxitos como Pájaro Cantor o Piedra Libre contó que se encuentra enfocado en un proyecto de producción rural. Precisamente, Pintos apostó por el cultivo de un fruto poco común en la localidad bonaerense de Mercedes. "Estoy queriendo aprender más. Lo estoy descubriendo", aseguró el cantante.

Junto a su productora El Plan Divino, Abel Pintos plantó 1000 árboles de nuez de pecán en agosto del 2022 con objetivos claros que se desprenden de la ganancia económica. Según explicó, la idea no es solo extraer el fruto, sino también probar una producción más sustentable que sirva de ejemplo a otros cultivos. "Esta búsqueda no es de hace muchos años, sino que tiene poco tiempo y es algo que me apasiona", confesó.

En este marco, Pintos enfatizó: "No invertimos solamente los recursos que yo gano con la música u otros compañeros con los medios, etcétera. Ponemos mucho el cuerpo. Entonces, necesitamos interiorizarnos". Además contó cómo vive el proceso previo a ver los primeros frutos de sus árboles. "Valoro mucho el tiempo de todos. Un profesor de canto, cuando era niño, me dijo que lo más caro de las personas era el tiempo y cuando yo faltaba a las clases me retaba por haber perdido su tiempo y el mío", empezó. Luego, sentenció: "Estas cosas, de tener un campo y plantar va llevar mucho tiempo hasta que veamos los frutos”.

Abel Pintos en la plantación de sus primeros árboles de nuez de pecán.

Sin embargo, el tiempo que tardan en crecer los frutos no parece ser un obstáculo para el cantante, ya que su objetivo principal es apostar por la sustentabilidad al imponer un modelo de producción más arbóreo y que dure a largo plazo. "Gracias a Dios por estos momentos y estas puertas que se abren ante nosotros. Gracias a la generosidad de quienes nos recibieron con amabilidad y nos transmitieron su sabiduría, fruto de tantos años de trabajo y dedicación", sentenció Pintos en un posteo de Facebook.

El inesperado reclamo de Abel Pintos a su esposa: "Calmate un poco"

Abel Pintos le dedicó un emotivo mensaje a su esposa, Mora Calabrese, en el marco de su cumpleaños número 34. Como ya lo hizo en repetidas ocasiones, el cantante le demostró su amor a su pareja y madre de su hijo, Agustín, con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. A su vez, también enfatizó en un inesperado y simpático "reclamo".

El intérprete de éxitos como Pájaro Cantor o La Llave utilizó su perfil de Instagram y allí compartió una foto de su esposa en un cena íntima que compartieron. Entonces, le dedicó unas sentidas palabras en donde le agradeció por su compañía y le aseguró que la amaba con todo su corazón.

"¡Feliz cumpleaños Mora Calabrese, amor de mi vida! Doy gracias a Dios por poder vivir a tu lado cada día. Te amo. Te amamos", empezó por escribir el cantante. Hace poco más de un año, Pintos y Calabrese sellaron su amor en una romántica boda privada, pero ya compartían un hijo en común: Agustín.

Luego, Abel culminó en forma irónica y divertida: "Punto y aparte: ¡Qué hermosa sos por favor te lo pido! ¡Calmate un poco!". Agradecida, Calabrase contestó muy emocionada por el saludo de su esposo y el de todos los fanáticos. "Tengo el corazón lleno de amor y felicidad! Gracias a mi familia y amigos por acompañarme y elegir ser parte de mi vida", sentenció.